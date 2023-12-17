الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية لنادي بوكا جونيورز في العاصمة بوينوس آيرس، وذلك بصفته عضوًا فيه.

الرئيس الأرجنتيني يؤيد جبهة المعارضة في بوكا جونيورز

وحضر ميلي، الذي أعلن تأييده لمرشحي الجبهة المضادة التي تضم أندريس إيبارا والرئيس الأسبق للبلاد ماوريسيو ماكري، إلى ملعب «لا بومبونيرا» معقل النادي الملقب بـ«الجنويون»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض جماهير النادي وهي توجه بعض الهتافات المعادية والشتائم للرئيس الأرجنتيني الذي تولى مقاليد الحكم في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتقام انتخابات بوكا جونيورز على مقعد الرئيس اليوم الأحد، بعد قرار القضاء الأرجنتيني برفع الحظر الذي كان مفروضًا على النادي بسبب بعض المخالفات المزعومة في سجل العضويات، وهو الأمر الذي نددت به المعارضة.

ويخوض نجم النادي سابقًا ونائب الرئيس حاليًا، خوان رومان ريكيلمي، السباق الانتخابي متطلعًا لرئاسة بوكا جونيورز، مع وجود خورخي آمور أميال، الرئيس الحالي للنادي في منصب الرجل الثاني.

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ويعد الرئيس الأسبق ماكري، الذي ترأس النادي على مدار ثماني سنوات خلال الفترة من 1997 إلى 2005، أحد الحلفاء السياسيين لميلي، حيث أعلن دعمه المطلق له خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 نوفمبر الماضي والتي فاز فيها الليبرالي على المرشح البيروني سرخيو ماسا.