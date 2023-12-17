  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 06:45 مساء
الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

شارك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية لنادي بوكا جونيورز في العاصمة بوينوس آيرس، وذلك بصفته عضوًا فيه.

الرئيس الأرجنتيني يؤيد جبهة المعارضة في بوكا جونيورز
وحضر ميلي، الذي أعلن تأييده لمرشحي الجبهة المضادة التي تضم أندريس إيبارا والرئيس الأسبق للبلاد ماوريسيو ماكري، إلى ملعب «لا بومبونيرا» معقل النادي الملقب بـ«الجنويون»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض جماهير النادي وهي توجه بعض الهتافات المعادية والشتائم للرئيس الأرجنتيني الذي تولى مقاليد الحكم في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتقام انتخابات بوكا جونيورز على مقعد الرئيس اليوم الأحد، بعد قرار القضاء الأرجنتيني برفع الحظر الذي كان مفروضًا على النادي بسبب بعض المخالفات المزعومة في سجل العضويات، وهو الأمر الذي نددت به المعارضة.

ويخوض نجم النادي سابقًا ونائب الرئيس حاليًا، خوان رومان ريكيلمي، السباق الانتخابي متطلعًا لرئاسة بوكا جونيورز، مع وجود خورخي آمور أميال، الرئيس الحالي للنادي في منصب الرجل الثاني.

بالصور.. «بوكا جونيورز» يتوج بكأس مارادونا على حساب «برشلونة»
استمرت نسخته 694 يوما.. بوكا جونيورز يتوج بكأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه

ويعد الرئيس الأسبق ماكري، الذي ترأس النادي على مدار ثماني سنوات خلال الفترة من 1997 إلى 2005، أحد الحلفاء السياسيين لميلي، حيث أعلن دعمه المطلق له خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 نوفمبر الماضي والتي فاز فيها الليبرالي على المرشح البيروني سرخيو ماسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم للأندية
الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم ...
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة...
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023...
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل ......
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي...
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم ......
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في......
المزيد
غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية
غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية...
الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز
الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز...
«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية
«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية...
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال...
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل ......
المزيد