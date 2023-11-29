الرئيس الأرجنتيني يلتقي مستشارين لبايدن

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، الليبرالي المتشدّد المثير للجدل مستشارين للرئيس جو بايدن في واشنطن الثلاثاء، لمناقشة أهمية مواصلة بناء علاقة قوية بين الولايات المتّحدة والأرجنتين بشأن القضايا الاقتصادية والأولويات المشتركة، في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحقوق الإنسان وفق بيان من البيت الأبيض.

وقال مكتب ميلي في منشور على منصّة «إكس» إنّ الرئيس المنتخب أبلغ مستشاري بايدن بموقفه الجيوسياسي المنحاز للغرب ودفاعه عن قيم الحرية، حسب وكالة «فرانس برس».

وغادر ميلي البيت الأبيض متوجهاً إلى المطار، من دون أن يلتقي في العاصمة الأميركية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي تحادث معها عبر الفيديو الجمعة.

ومكث معاونيه المقرّبين في واشنطن حيث شاركوا باجتماع فني مع صندوق النقد الدولي الذي تكافح الأرجنتين من أجل سداد قرض ضخم منحها إياه في 2018 بقيمة 44 مليار دولار.

وميلي الذي سيتمّ تنصيبه في 10 ديسمبر التقى خصوصاً مستشار الأمن القومي جيك ساليفان والمسؤولَين عن شؤون أميركا اللاتينية في كلّ من البيت الأبيض خوان غونزاليس ووزارة الخارجية براين نيكولز.



تعهدات بمواصلة العمل مستقبلا

والتقى ميلي مستشاري بايدن في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي موجوداً في أتلانتا بولاية جورجيا لحضور مراسم تأبين السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الصندوق للصحفيين إنّ معاوني الرئيس الأرجنتيني المقبل «ناقشوا التحدّيات المعقّدة التي تواجها البلاد وتعهدوا مواصلة العمل معاً بشكل وثيق في المستقبل».

وتعاني الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بسبب انخفاض غير مسبوق في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، في سداد قرضها لصندوق النقد.

و تعهّد ميلي خلال حملته الانتخابية، إجراء إصلاح نقدي جذري، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، وذلك في إطار برنامج أوسع يتضمن إغلاق البنك المركزي ودولرة اقتصاد البلاد.

