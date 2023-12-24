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«كرايسلر» تعلن توقف إنتاج «300C» نهاية هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 09:54 صباحا
«كرايسلر» تعلن توقف إنتاج «300C» نهاية هذا العام
سينتهي إنتاج الإصدار القياسي من السيارة الأميركية ذات الدفع الخلفي بحلول نهاية العام الجاري (أرشيفية: الإنترنت)
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خرج الإصدار الخاص الأخير من سيارة «كرايسلر» طراز «300C» من خط الإنتاج، على أن ينتهي إنتاج الإصدار القياسي من سيارة السيدان الأميركية ذات الدفع الخلفي بحلول نهاية العام الجاري.

فبعد انقطاع دام عامين، أعلنت الشركة المصنعة إنتاج محدود يبلغ 2200 وحدة من طراز«300C» القوي.

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ووفقًا للشركة الأم «Stellantis»، جرى بيع المجموعة بالكامل خلال 12 ساعة، بعد كشفها العام الماضي.

ظهر الجيل الحالي «300» للمرة الأولى في العام 2011، وحصل على عملية تجميل في العام 2015، أضافت تقنيات أحدث وناقل حركة أوتوماتيكيا بثماني سرعات حتى قرروا إيقافه.

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وعلى عكس السيارة «300» التي تأتي مجهزة بمحرك V-6 بقوة 292 حصانا وسعة 3.6 لتر، فإن «300C» مدعوم بمحرك V-8 بقوة 485 حصانًا وسعة 6.4 لتر.

ووفقا لـ«Stellantis»، سينتهي إنتاج الطراز 300 العام 2023 في موعد أقصاه 31 ديسمبر.

في حين جرى تأكيد البدائل الكهربائية، وربما التي تعمل بالغاز لأشقاء دودج «300»، بينما لا يوجد مثل هذا التأكيد لـ«300».

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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