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«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 03 ديسمبر 2023, 12:53 مساء
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
تعرف على تفاصيل «RZ 300e» من «لكزس» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت «لكزس» توسيع عائلة «RZ» بتقديمها فئة جديدة هي «RZ 300e» الكهربائية في اليابان، المزودة بمحرك ينتج إجماليا 201 حصان.

محرك السيارة والبطارية
وتخلت سيارة «RZ 300e» الجديدة عن المحرك المزدوج الرباعي الدفع، واستبدلت به محركا فرديا في المقدمة ينتج 201 حصان و266 نيوتن من عزم الدوران، حسب موقع «كار سكوب».

كما أن السيارة مزودة ببطارية 71.4 كيلواط في الساعة، تقطع مسافة 599 كم، وهو ما ينطبق كذلك على الطرازات التي تأتي مع إطارات 18 أو 20 بوصة.

كما أن «RZ 300e»، وهي من فئة كروس أوفر، تأتي مع نظام تعليق معدل، ومصدات خلفية محسنة.

تصميم السيارة
وتقول «لكزس» إن التغييرات الجديدة في «RZ 300e» تضمنت قيادة مريحة وسلسة للسيارة الكهربائية. كما أنها تستفيد من فرق الوزن البالغ 100 كلغ بين طرازي «300 إي» و«450 إي».

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سعر السيارة
سيجري طرح السيارة في اليابان بأسعار تبدأ من 8 ملايين و200 ألف يوان، وهو سعر أقل بـ7% مقارنة بالفئة السابقة.

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في سياق متصل، أعلنت «لكزس» طرح سيارة «RZ» في تسعة بلدان جديدة، بينها أميركا الجنوبية والوسطى. كذلك طرحت الفئة الأولى من «RZ 300e» الكهربائية، ما يساعد في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية.

تعرف على تفاصيل «RZ 300e» من «لكزس» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على تفاصيل «RZ 300e» من «لكزس» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على تفاصيل «RZ 300e» من «لكزس» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على تفاصيل «RZ 300e» من «لكزس» (أرشيفية: الإنترنت)
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