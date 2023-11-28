6 خطوات لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن أن تكون الطرق الشتوية خطيرة. كما أن الاضطرار إلى القيادة في طريق ما خلال عاصفة شتوية يمكن أن يشكل عبئًا حقيقيًا. لذا، تأكد من أن سيارتك مستعدة لأي عاصفة شتوية أو قيادة شتوية من خلال صيانتها، والقيادة بأمان، وتعبئة مجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بالسيارة في فصل الشتاء. لذلك، نقدم لك نصائح وطرقا تساعدك على تجهيز سيارتك لفصل الشتاء بشكل جيد.

كيف تجهز سيارتك لفصل الشتاء؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجهيز سيارتك لموسم الشتاء الوشيك. قد يستغرق تجهيز سيارتك لفصل الشتاء وقتًا ومالًا، لذا خطط مسبقًا وفقًا لذلك من خلال قائمة المراجعة الشتوية للمركبات.

تحقق من مداس الإطارات الخاصة بك

- عند تجهيز سيارتك لفصل الشتاء، تأكد من فحص إطارات سيارتك، بحثًا عن تآكل المداس وتدويرها في أثناء كل تغيير للزيت.

- للتحقق من مداس إطار سيارتك، استخدم اختبار «بيني»، ويمكنك القيام بذلك عن طريق أخذ عملة معدنية واحدة، وضعها في أخدود مداس إطار سيارتك، وأدخل العملة في المداس بحيث لا يصبح الجزء العلوي من رأس العملة مرئيًا. إذا كان رأسه بالكامل مرئيًا في أثناء وجوده في الإطار، فقد حان الوقت لاستبدال إطارات سيارتك.

املأ إطاراتك

- قد يكون انخفاض ضغط الهواء في إطارات سيارتك خطيرًا على الطرق الشتوية.

- اصطحب سيارتك إلى ميكانيكي، لفحص ضغط الإطارات، واملأها إذا لزم الأمر إذا كانت لديك معرفة مسبقة بفحص ضغط الإطارات.

- يمكنك القيام بذلك بسهولة بنفسك من خلال مضخة هواء الإطارات المجانية الموجودة في محطة الوقود المحلية أو متجر السيارات.

أنظر في إطارات الأمطار

- التحول إلى الإطارات الثلجية، خاصة في المناطق الجبلية التي تتساقط فيها الثلوج بكثافة على الأراضي الوعرة، مما يساعدك في القيادة على الطرق الثلجية والزلقة.

غيّر الزيت ومضاد التجمد

- الصيانة الدورية لسيارتك يمكن أن تساعد في منع حدوث أي مشاكل في السيارة خلال الأشهر التي تنطوي على القيادة في فصل الشتاء.

أصلح سخانك

- لا تشكل القيادة لمسافات قصيرة عبئًا كبيرًا عندما لا تكون لديك تدفئة في سيارتك، ولكن فكر فيما يمكن أن يحدث إذا كنت عالقًا في سيارتك فترة طويلة من الوقت دون وجود تدفئة.

- يمكن أن يساعد وجود مدفأة عاملة في منع الانزعاج اليومي، ويمكن أيضًا أن يكون إجراءً وقائيًا رائعًا.

أفحص بطاريتك

- تقل سعة بطارية سيارتك في الطقس البارد.

- تأكد من أن سيارتك مستعدة لفصل الشتاء بالطلب من أحد المتخصصين فحص سائل البطارية وكابلاتها.

هذا المحتوى من تيربو العرب

