جمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحذر من استغلال أعمالها

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة النشر بتعديل كلمات أو لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمينها برامج إذاعية أو أعمالًا درامية، حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء بانتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنهم يملكون أيًا من هذه الحقوق.

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ونحمل كلًا من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمالًا تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو»، وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علمًا بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهي شركة مصرية حكومية وعضو بالجمعية والتي يربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى «ساسم» وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولى لهيئات الإدارة الجماعية «سيزاك».



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