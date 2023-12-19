«الثقافة» ومجمع اللغة يحتفلان باليوم العالمي للغة العربية

طرابلس - بوابة الوسط

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومجمع اللغة العربية حفلا أدبيا، الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18ديسمبر أقيم بمجمع ذات العماد، بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي ورئيس المجمع الدكتور عبدالحميد الهرامة.

وتضمنت الفاعلية معرضا مصغرا لإصدارات وزارة الثقافة ودوريات المجمع، كما رافق الإصدارات معرضا للفن التشكيلي برعاية مكتب تمكين المرأة بوزارة الثقافة.

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وأكد الدكتور الهرامة في كلمة للمجمع على أهمية العمل المجمعي ووصفه بمعارك ثغور الحفاظ على لغة القرآن الكريم، وجعلها مواكبة للتطور الحضاري، مضيفا احتفالنا اليوم باللغة العربية مرده أسباب عديدة أهمها أنها لغة قرابة نصف مليار عربي بمساحة لغوية شاسعة بين آسيا وأفريقيا، ولأنها اللغة الدينية لملياري مسلم. عدا إسهامها في أكثر مخطوطات العالم الأدبية والفكرية التي كانت حلقة مهمة في تواصل وتطور الحضارات.

احترام التنوع الثقافي

وأضاف الهرامة ومن أسباب احتفالنا أيضا كون اللغة العربية صاحبة أكبر عدد من المعاجم اللغوية لم يخلُ منها قرن واحد على امتداد أربعة عشر قرنا، وهي اللغة الجامعة للمكون الليبي الذي اكسبها صفة القبول والعموم.

وأوضح الهرامة أن القائلين بوجود صراع لغوي داخل كياننا الليبي هي دعوة مرفوضة، لأننا نحترم التنوع الثقافي ونعتبره مكسبا لغويا وثقافيا وثروة وطنية تستحق الاهتمام.

وأكدت وزيرة الثقافة مبروكة توغي أن الاهتمام باللغة العربية اهتمام بالثقافة الإسلامية، ولأن تراث المسلمين المكتوب قد حفظ ونقل الي حضارات العالم العديدة قبل أن يترجم إلى اللغات الأخرى.

وواصلت توغي: نحرص على إصدار مطبوعات الأدب والفكر بلغة عربية تتوافر فيها الشروط اللغوية والنحوية المطلوبة، ونعد هذا شرطا سياسيا في منح الموافقة على الطباعة.

قصيدة تمجد صمود رجال المقاومة الفلسطينية

وأعلنت توغي في كلمتها على مبادرة إنشاء الوزارة لموقع البوابة الليبية المعني بنشر الثقافة الليبية انطلاقا من اللغة العربية وكذلك اللغات المحلية، والتعريف بالمدن والقرى وخصوصيتها التراثية والتاريخية.

وألقى الدكتور محمد يونس ورقة بحثية بعنوان «تأويل التكرير» التي شرح خلالها معنى تكرار الجمل أثناء الحديث. ومدلولها في قاموس المعاني، تلاه قصيدة مسجلة للشاعر الليبي مصطفى العربي تحت عنوان «معلقة الضاد» تغازل تاريخ اللغة العربية وأعلامها وجمال ألفاظها.

وطرحت أحداث غزة نفسها على الفاعلية من خلال قصيدة للشاعر شعبان العبيدي بعنوان «خطاب إلى مقاوم» يخاطب فيها الشاعر روح الصمود في رجال المقاومة الفلسطينية ويسخر من أنظمة الخنوع العربي.

وتتضمن احتفالية اليوم العالمي للغة العربية ندوة عن سيرة الرائدة الراحلة الدكتورة هنية الكاديكي، تتناول معالم من نتاجها الفكري وكذلك علم المصطلح العروضي في كتاباتها من حيث التأصيل والتجديد.

وزيرة الثقافة مبروكة توغي أثناء كلمتها

الدكتور محمد يونس يلقى ورقة بحثية

الشاعر شعبان العبيدي أثناء إلقاء قصيدة عن غزة (خطاب الي مقاوم)

جانب من إصدارات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في معرض على هامش الاحتفالية

جانب من معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية