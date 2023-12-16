  • Alwasat News
Atwasat

بمخطوطة وبيت شعر.. «يونسكو» تحتفي بالذكرى الـ50 لإعلان العربية لغة رسمية لها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 05:56 مساء
بمخطوطة وبيت شعر.. «يونسكو» تحتفي بالذكرى الـ50 لإعلان العربية لغة رسمية لها
مخطوطة للفنان التونسي كريم جباري. (يونسكو)
alwasat radio

يتزامن الاحتفال هذا العام 2023  باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر، مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

وتصدر احتفال الـ«يونسكو» هذا العام مخطوطة فنية للخطاط التونسي كريم جباري جدارية رئيسية، وتحتها بيت لأمير الشعراء المصري الراحل أحمد شوقي الذي قال فيه «إن الذي ملأ اللغات محاسنًا.. جعلَ الجمالَ وسرّه في الضّــاد».

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الرسمي «إن اليونسكو، وإذ تصبو إلى الإشادة بزهاء اللغة العربيّة على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية».

الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
العالم يحتفي بلغة الضاد في «عيدها»
مجمع اللغة العربية بطرابلس يناقش آثار العالم الأصولي د. فاتح محمد زقلام

وأضافت «إن اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلاً عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات».

وتعددت فعاليات الأمم المتحدة في إطار احتفالية هذا العام، ومنها اجتماعت المائدة المستديرة التي تتناول عدة مواضيع منها، الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية، واللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي، واللاتينيون العرب: البصمة العربية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

«العربية: لغة الشعر والفنون»
وجاء في البيان الذي نشرته الأمم المتحدة أن «الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 تتمثل في إبراز أهمية اللغة في لم الشمل لإجراء حوار بَنّاء بين الثقافات، وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات».

ويشار إلى أن الأمم المتحدة قررت أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو «العربية: لغة الشعر والفنون» 

للاطلاع على رسالة اليونسكو كاملة 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي

الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني ...
ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات
«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول

«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات

تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت

توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت
71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان

71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في ...
الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»

الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي

مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان
وفاة الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان
الفنان التشكيلي السوري خالد حسين
الفنان التشكيلي السوري خالد حسين
وفاة منتقد «العولمة الرأسمالية».. عالم السياسة الإيطالي أنطونيو نيغري
وفاة منتقد «العولمة الرأسمالية».. عالم السياسة الإيطالي أنطونيو ...
دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»
دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»
الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي...
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في ......
بمخطوطة وبيت شعر.. «يونسكو» تحتفي بالذكرى الـ50 لإعلان العربية لغة رسمية لها
بمخطوطة وبيت شعر.. «يونسكو» تحتفي بالذكرى الـ50 لإعلان ......
الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية...
دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»
دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»...
المزيد