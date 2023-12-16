بمخطوطة وبيت شعر.. «يونسكو» تحتفي بالذكرى الـ50 لإعلان العربية لغة رسمية لها

القاهرة - بوابة الوسط

يتزامن الاحتفال هذا العام 2023 باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر، مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

وتصدر احتفال الـ«يونسكو» هذا العام مخطوطة فنية للخطاط التونسي كريم جباري جدارية رئيسية، وتحتها بيت لأمير الشعراء المصري الراحل أحمد شوقي الذي قال فيه «إن الذي ملأ اللغات محاسنًا.. جعلَ الجمالَ وسرّه في الضّــاد».

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الرسمي «إن اليونسكو، وإذ تصبو إلى الإشادة بزهاء اللغة العربيّة على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية».

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وأضافت «إن اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلاً عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات».

وتعددت فعاليات الأمم المتحدة في إطار احتفالية هذا العام، ومنها اجتماعت المائدة المستديرة التي تتناول عدة مواضيع منها، الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية، واللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي، واللاتينيون العرب: البصمة العربية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

«العربية: لغة الشعر والفنون»

وجاء في البيان الذي نشرته الأمم المتحدة أن «الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 تتمثل في إبراز أهمية اللغة في لم الشمل لإجراء حوار بَنّاء بين الثقافات، وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات».

ويشار إلى أن الأمم المتحدة قررت أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو «العربية: لغة الشعر والفنون»

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