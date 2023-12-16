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الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 04:41 مساء
الثقافة الليبية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
شعار «يونسكو» لليوم العالمي للغة العربية 2023. (يونسكو)
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تنظم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الليبي عديد الفعاليات الثقافية والعلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

أعلنت الوزارة عن جدول الفعاليات التي تزمع في إقامتها على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برنامج الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
- السبت 16 ديسمبر الساعة 10:00- 13:20 (القبة الفلكية): 

جلسة حوارية حول المجمع ورسالته في خدمة اللغة العربية، ومعرض خط وحروفيات، وإصدارات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومجمع اللغة العربية.

- السبت 16 ديسمبر الساعة 17:00-19:00 (القبة الفلكية):

أمسية شعرية بعنوان: «صمود غزة». 

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«مجمع اللغة» يحضر لاحتفالية اليوم العالمي للعربية

- الأحد 17 ديسمبر (بمقر المجمع):

المؤتمر السنوي للمجمع واجتماع الأعضاء العاملين، ومحاضرة ثقافية يلقيها الدكتور: نجيب الحصادي.

- الإثنين 18 ديسمبر الساعة 10:00-13:10 (مجمّع ذات العماد):

الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وتسليم درع الضاد، وعقد ندوة حول مسيرة الراحلة الدكتورة هنية الكاديكي. 
يشا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية للعام 2023 هو «العربية: لغة الشعر والفنون».

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