مجمع اللغة العربية بطرابلس يناقش آثار العالم الأصولي د. فاتح محمد زقلام

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مجمع اللغة العربية، صباح اليوم السبت، بالقبة الفلكية بطرابلس ندوة علمية لمناقشة الأثر العلمي للعالم الأصولي د. فاتح محمد زقلام.

وتكلم في الندوة نخبة من الأساتذة، ممن كانوا تلامذته، وأصبحوا أساتذة، ومنهم من صاحبه وعاشره وتعرف عليه عن كثب، فانفرد بأخبار عنه ربما لا يعرفها أحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وتأتي الندوة في اطار جهود مجمع اللغة الليبي في التعريف بالعلماء الليبيين، وإبراز جهودهم العلمية، وإتاحة المعلومات لطلاع الأجيال عليها، وأفاد مدير مكتب الدراسات والثرات بالمجمع د. الصديق نصر «وال» أن جهود الشيخ فاتح، متنوعة في ضروب من المعارف والعلوم»

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قُدمت خلال الندوة مجموعة من البحوث التي تناولت الجهود العلمية للراحل د فاتح زقلام في عديد المجالات، ومنها الفقه وأصوله، والعقيدة، واللغة، والأدب والشعر، وغيرها.

الدكتور فاتح محمد زقلام

ولد الدكتور فاتح محمد زقلام، بمدينة طرابلس، في 1938، حفظ القرآن الكريم وتحصل على الشهادة الثانوية من معهد أحمد باشا الديني في 1964،وتحصل على شهادة العالمية من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالبيضاء سنة 1968 بتقدير جيد جداً، وكان ترتيبُه الأوّلَ.

وتحصل في عام 1973 على شهادة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف بتقدير جيد جداَ وجاء ترتيبه أيضا الأول، ونال في عام 1979 درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

اشتغل بتدريس الفقه والأصول والتوحيد والسيرة والنحو والصرف والمنطق والبلاغة في المعاهد الدينية. كما اشتغل بتدريس أصول الأحكام والعقيدة وتاريخ التشريع والنحو، والصرف والتدريبات اللغوية في المعاهد والجامعات الليبية.