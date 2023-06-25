«طوق الحمامة» في محاضرة بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط

تحدث الباحث عمر غلام عن رسائل «طوق الحمامة» لمؤلفها ابن حزم الأندلسي بقوله: إن أهميتها تكمن في فهم علاقة الحب بمفهومه العاطفي والجسدي بالأخلاق.

وأضاف، في المحاضرة التي ألقاها بمجمع اللغة العربية، السبت، أنه على الرغم من كون أبوابها تدور في معاني الحب وأغراضه المختلفة، فإنه بالقراءة المتأنية في مجمل روايات ابن حزم تتجلي القواسم المشتركة بين المجالات المذكورة.

ورأى غلام أن تحقيق ذلك يتطلب أيضا إعادة تصنيف وبناء أبوابها من ثلاثين إلى أحد عشر بابا، ودمجها بعناوين مبتكرة. ومن ذلك يتبين أن الباحث أعاد قراءتها في قالب فكري يجمع بين الأصالة والتطوير، وأتاحت مقاربته التعرف على خلاصة مهمة لهذه الدراسة، وهي أن القيمة الفكرية والجمالية لروايات ابن حزم لا تتوقف عند تاريخ المجتمع الأندلسي، بل تتعداه لواقعنا الحالي، بحكم أن الطبيعة البشرية واحدة على الرغم من اختلاف الزمان والمكان.



جانب من الحضور في مجمع اللغة العربية. (بوابة الوسط)

جانب من الحضور في مجمع اللغة العربية. (بوابة الوسط)

جانب من الحضور في مجمع اللغة العربية. (بوابة الوسط)