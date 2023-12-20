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سحب عمل فني حول «جرائم قتل النساء» يثير الجدل في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 08:44 مساء
سحب عمل فني حول «جرائم قتل النساء» يثير الجدل في اليونان
صورة ملتقطة في 20 ديسمبر 2023 في أثينا تظهر صحفاً يونانية بينها صحيفة "إفيميريدا تون سينتاكتون" التي نشرت على صفحتها الأولى نسخة من علم اليونان باللون الزهري للدلالة على العنف الممارس بحق النساء. (أ ف ب)
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تعرّض وزير الخارجية اليوناني جورج يرابتريتيس، اليوم الأربعاء، لانتقادات بعد أن قرر سحب عمل فني من معرض في قنصلية اليونان بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، لتطرقه من خلال نسخة باللون الزهري من علم اليونان إلى العنف الأسري، وجرائم قتل النساء.

وقالت الفنانة اليونانية - الأميركية جورجيا لالي عبر موقعها الإلكتروني: «عملي تعرض للرقابة من وزارة الخارجية اليونانية»، لافتة إلى أن هذا العمل يتطرق إلى جرائم قتل النساء، وقضايا العنف الأسري.

ملاءات أسرّة
يتكوّن العمل الفني من ملاءات أسرّة تبرّعت بها نساء يعشن في اليونان، ويرمز إلى العلم اليوناني بخطوط وردية وحمراء بدلا من اللونين الأزرق والأبيض التقليديين.

وأوضح رئيس الدبلوماسية اليونانية أن العمل «لم يُعرض في متحف أو معرض، بل في القنصلية اليونانية.. النواة الصلبة للدولة التي يجب أن تحافظ على حياد الفضاء، وجميع الرموز الوطنية».

وأكد الوزير اليوم لإذاعة «سكاي» اليونانية: «أؤيد أي شكل من أشكال حرية التعبير، وبالطبع الرسالة ضد العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي، لكنّ القنصلية يجب أن تضمن الحياد».

واعترض اليمين المتطرف على عمل جورجيا في البرلمان الأحد. وفي بلد يُظهر حساسية كبيرة لمسائل الهوية الوطنية، أعرب زعيم حزب «نيكي» (النصر) القومي اليوناني، ديميتريس ناتسيوس، عن أسفه، لأن العلم اليوناني أصبح «قطعة قماش» في هذا العمل.

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وقد أطاح الجدل بمعرض الفنانة الذي ألغي بالكامل بعد بضعة أيام على افتتاحه في 15 ديسمبر، والذي تضمن أيضا لوحة ثانية هي «قماشة تجسّد 22 منزلاً ارتُكبت فيها جرائم قتل للنساء فيها في اليونان العام 2022».

وبحسب تقرير رسمي حديث، سُجّل ما مجموعه 24 حالة قتل للنساء في العام 2022 باليونان، وجرى التداول الإعلامي لعدد كبير من هذه الحالات على نطاق واسع خلال الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاعها أربعة أضعاف مقارنة مع العدد المسجل العام 2012.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أثار سحب «العلم» انتقادات كثيرة، ولا سيما من الحركات النسوية، وأيضاً داخل الحكومة المحافظة. وقال وزير الهجرة ديميتريس كيريديس: «نحن بحاجة إلى فهم حرية التعبير الفني».

ممارسة الرقابة
كما رأت وزيرة الثقافة لينا ميندوني «بصفتها الشخصية» أن العمل الفني «لا ينبغي أن يخضع للرقابة». واتهم مركز «ديوتيما» النسوي الحكومة بممارسة الرقابة، مؤكداً أن العمل «استهدفه اليمين المتطرف».

وقالت جورجيا لالي لوكالة فرانس برس: «أنا سعيدة لأن المفوضية الثقافية والقنصلية اليونانية قدمتا لي منصة لفني ودعمتني. المسؤولية تقع على عاتق جورج يرابتريتيس الذي فرض رقابة على عملي، لإرضاء اليمين المتطرف».

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