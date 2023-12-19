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إغلاق «أكروبوليس» في أثينا بسبب إضراب حراسه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 03:23 مساء
إغلاق «أكروبوليس» في أثينا بسبب إضراب حراسه
سائحون يلتقطون صوراً أمام معبد البارثينون خلال زيارتهم موقع أكروبوليس الأثري في أثينا، 14 يونيو 2023 (أ ف ب)
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نظم حراس معلم أكروبوليس الشهير في أثينا، الثلاثاء، وقفة احتجاجية لرفض خطط تسليم مهمة التدقيق بتذاكر الدخول لمقاولين من القطاع الخاص، ما أدى إلى إغلاق المعلم السياحي الرئيسي في اليونان.

وقال نقابيون من وزارة الثقافة اليونانية في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «هذا المشروع يحرم الزملاء في أكروبوليس من جزء مهم من عملهم».

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وأشار اتحاد حراس الآثار اليوناني إلى أن وزارة الثقافة أنهت الشهر الماضي مناقصة، مدتها عامان، لإسناد العمل إلى موظفي القطاع الخاص بدءا من العام 2024.

وبدأ الحراس إضرابا لـ24 ساعة، في حركة غير قانونية بحسب الحكومة التي رفعت القضية إلى القضاء.

ويُعد «أكروبوليس» الموقع الأثري الأكثر شعبية في اليونان، إذ استقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر العام الماضي.

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