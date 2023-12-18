البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

القاهرة - بوابة الوسط

تأمل وزيرة الثقافة ريما عبدالملك من خلال ما يجرى الاستعداد لإقراره من قبل البرلمان الفرنسي الإثنين لقانون يعيد «بقايا بشرية» موجودة ضمن مجموعات عامة تملكها فرنسا إلى دول أجنبية، لتضميد جراح الذاكرة والمصالحة معها.

وترى عبدالملك إمكان تحقيق ذلك في ما يتعلق بالآثار «التي تدخل أحيانا إلى مجموعاتنا بعد الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو حتى عنيفة، لا سيما خلال الفتوحات الاستعمارية» حسب وكالة «فرانس برس».

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وقد يسهل هذا القانون الإطاري عملية الإعادة المقبلة للرفات البشرية للسكان الأصليين الأستراليين، فضلا عن الهيكل العظمي لابن زعيم من السكان الأصليين الأميركيين من مجتمع ليمبيشون، تطالب به الأرجنتين ومجتمع مابوتشي الموجود فيها.

وتطالب مدغشقر، من جانبها، بثلاث جماجم ساكلاف، وهو شعب يعيش في غرب الجزيرة. وقد جُمعت هذه الجماجم في نهاية القرن التاسع عشر، في خضم الغزو الاستعماري، وهي محفوظة في متحف الإنسان في باريس، إلى جانب مئات الرفات البشرية من مدغشقر.

ومن بين هذه البقايا البشرية الرأس المفترض للملك تويرا، الذي قُطع رأسه العام 1897 خلال هجوم شنته القوات الاستعمارية الفرنسية لإنهاء تمرد. ولكن لا تزال هناك شكوك حول أصالة هذه الجمجمة.

إزالة الرفات البشرية لمن ماتوا بعد 1500

وأشار النائب كريستوف ماريون، وهو مقرر النص في الجمعية الوطنية وعضو حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى أن «لجنة ثنائية لا تزال قيد التشكيل في هذا الموضوع، وقد تبدأ عملها قريبا».

وأطلق مشروع القانون التوافقي هذا من قبل عضو مجلس الشيوخ الوسطية كاترين موران دوسايي، والشيوعي بيار أوزولياس، واليميني ماكس بريسون.

ويوجِدُ مشروع القانون استثناء على مبدأ عدم التصرف في المجموعات، مع إجراء إداري يسمح بإزالة الرفات البشرية من المجموعات، بموجب مرسوم صادر عن مجلس شورى الدولة، لأشخاص ماتوا بعد العام 1500 (تاريخ جرى اختياره خصوصا للتمكن من تحديد هويتهم)، من أجل إعادتهم إلى سلطات إقليمهم الأصلي.

ويتعين درس الطلب من دولة لدولة، على أساس عمل علمي شفاف وجماعي، وتعاد الرفات لأغراض جنائزية. وأراد النواب إضافة مبدأ الأغراض التذكارية أيضا، لكنهم لم ينجحوا في تمرير هذا المطلب أمام مجلس الشيوخ.

قانونين استثنائيين للاسترداد حتى الآن

وتضم مئات المؤسسات العامة في فرنسا - من متاحف ومعالم وخدمات آثار وجامعات، بقايا بشرية في مجموعاتها، وحتى الآن، لم يسمح سوى قانونين استثنائيين بإكمال عملية الاسترداد مع جنوب إفريقيا (هوتنتوت فينوس) ونيوزيلندا (رؤوس الماوري).

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن القانون المقترح يسد ثغرة، مذكرة بأن البرلمان اعتمد بشكل نهائي في منتصف يوليو قانونا إطاريا آخر يتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية التي سلبها اليهود من جانب ألمانيا النازية.

ويأمل النائب كريستوف ماريون، وهو مؤرخ في الأساس، أن يوفر هذا القانون أيضا المزيد من الموارد للباحثين الذين جعلوا من الممكن، على سبيل المثال، التعرف أخيرا، في محميات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، على رفات بشري لمدغشقريين وموزمبيقيين استُعبدوا في بوربون، وهو الاسم السابق لجزيرة ريونيون.

نص أصعب في 2024

وقد حظي النص بتأييد كبير لامس الإجماع في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ولم يمتنع عن التصويت سوى نواب حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) وحزب «الجمهوريين» (يمين). وأبدى حزب «فرنسا الأبية» أسفه لإقرار آلية إعادة بموجب مرسوم، من دون المرور بتصويت البرلمان في كل مرة. أما اليمين، فقد أعرب عن القلق" بشأن مشروع قانون آخر مخطط له في العام 2024 وأكثر حساسية بكثير، بشأن الممتلكات الثقافية التي ربما جرى انتزاعها خلال الاستعمار.

ويتوقع كريستوف ماريون أن يكون النص الأكبر والأكثر صعوبة، وخلال المناقشات، دعا العديد من المسؤولين المنتخبين إلى إنشاء نظام لإعادة الرفات البشرية في الخارج، من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، المحفوظة في البر الرئيسي الفرنسي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن «الحكومة ستكلف بداية 2024 بمهمة برلمانية حول هذا الموضوع».