البرلمان الفرنسي يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بموافقة الوالدين لمن تحت 15 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

صوّت البرلمان الفرنسي على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي «تيك توك» و«سناب شات» و«إنستغرام» بالتحقق من عمر مستخدميها، وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدم المنصة دون الخامسة عشرة.

ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ، بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، لأن ذلك يعتمد تحديداً على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

سنة واحدة لتنفّذ القانون مع المستخدمين الجدد

وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفّذ القانون مع المستخدمين الجدد، وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفاعلة أصلاً، مع العلم أنّ التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث. «الغالبية العددية» عند سن الخامسة عشرة التي يشير إليها نص القانون ليست جديدة، إذ بدأ اعتمادها في فرنسا العام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

إلا أنّ الحد الأدنى هذا مرتبط بالسن التي تكون فيه موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر. وستواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشركة، ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب مَن هم دون الخامسة عشرة، بينما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصر حساباتهم.