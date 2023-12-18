في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط

في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن «تحقيق رسمي» يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون «ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد»، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح «حماية مواطنينا وديمقراطياتنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والمفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر فتح إجراء أولي بشأن انتشار «معلومات كاذبة» و«محتوى عنيف وإرهابي» و«خطاب كراهية»، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجمات دامية على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.

«تقرير الشفافية»

وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة «إكس» للموجبات القانونية الأوروبية، لكن الردود التي قدمتها الشركة الأميركية، وكذلك «تقرير الشفافية» الذي نشرته في بداية نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.

وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية، وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن «الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس». ومع تفعيل الإجراء «الرسمي»، أوضحت المفوضية الإثنين أنها ستواصل «جمع الأدلة» من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.

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وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف. ولم يُحدد موعدا نهائيا لإنجاز التحقيق الجاري.

وأكد تييري بريتون أن التحقيقات ستركز بشكل خاص على «نشر وتضخيم المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي».

وقد مكّن التشريع الجديد المفوضية الأوروبية من تشديد سياساتها الرامية لجعل المنصات الضخمة تلتزم بموجبات الاتحاد الأوروبي لناحية الإشراف على المحتوى، ولكن أيضاً في مجال التجارة عبر الإنترنت.

إجراء غير مسبوق

وفُتحت بالفعل تحقيقات أولية مختلفة حول مواضيع متنوعة تتناول مجموعات كبرى مثل آبل أو غوغل أو ميتا (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام) أو تيك توك أو سناب تشات أو يوتيوب أو أمازون. لكن الإجراء الذي أُطلق الإثنين ضد إكس غير مسبوق ويسلّط الضوء على المخاوف المحددة للمفوضية الأوروبية بشأن المنصة.

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