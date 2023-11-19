إيلون ماسك يهدد بمقاضاة منظمة تراقب وسائل الإعلام بعد تعرض منصته للهجوم

القاهرة - بوابة الوسط

هدد إيلون ماسك يوم السبت بمقاضاة منظمة (ميديا ماترز)، التي تراقب وسائل الإعلام، وغيرها ممن شنوا هجوما على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس)، بعد تحرك عدد من الشركات الأميركية الكبرى لوقف إعلاناتها على الموقع بعد ادعائها أنها ظهرت بجانب محتوى «يعد معاديا للسامية».

وتحول التركيز نحو «ماسك» ومنصته طيلة الأسبوع المنصرم، بسبب المحتوى الذي وصفته بـ«المعادي للسامية»، وفق وكالة «رويترز».

وقالت منظمة (ميديا ماترز فور أميريكا) المعنية بمراقبة وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، إنها عثرت على إعلانات لشركتي آي.بي.إم وأبل وغيرهما موضوعة جنبا إلى جنب مع محتوى يروج لأدولف هتلر والحزب النازي.

وأبدى ماسك الأربعاء تأييده لمنشور على منصة «إكس»، أكد أن أفرادا من المجتمع اليهودي يؤججون الكراهية ضد البيض.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس «في اللحظة التي ستفتح فيها المحكمة أبوابها يوم الاثنين، سترفع (إكس كورب) دعوى قضائية.. بحق (ميديا ماترز) وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا».

«محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين»

وعلقت شركات عديدة إعلاناتها في اليومين الماضيين، منها آي.بي.إم وديزني ووارنر براذرز ديسكفري وكومكاست ولايونز جيت إنترتينمنت وباراماونت جلوبال. وذكر موقع أكسيوس أن أبل، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، ستحذو حذو تلك الشركات.

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وجاء في بيان نشره ماسك «نشرت منظمة ميديا ماترز فور أميريكا... قصة حرفت تماما التجربة الحقيقية على منصة إكس، في محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين».

واتهم ماسك المنظمة بإنشاء حساب بديل يهدف إلى «تضليل المعلنين» بشأن منشوراتهم.

وقالت ميديا ماترز يوم السبت، إن ماسك «متنمر» يهدد برفع «دعاوى قضائية لا أساس لها».

وقال رئيس المنظمة أنجيلو كاروسون، في بيان «أقر ماسك بأن الإعلانات محل الخلاف كانت تُبث إلى جانب المحتوى المؤيد للنازية الذي حددناه»، مضيفا «إذا رفع دعوى قضائية ضدنا، فسننتصر».