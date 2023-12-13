مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على «إكس» وينشرون رسائل كراهية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت زوجة الرئيس البرازيلي، روزانجيلا دا سيلفا، المعروفة باسم «جانجا»، لاختراق حسابها على منصة «إكس» لفترة وجيزة تعرضت فيها لهجمات ذكورية نشر خلالها قراصنة معلوماتية رسائل مهينة تنطوي على كراهية للنساء.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أنه حظر حساب السيدة الأولى البرازيلية الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليون مستخدم، بناء على طلب الشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقًا.

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ونددت زوجة الرئيس البرازيلي، بما اعتبرته هجمات «بغيضة» وعلقت عبر حسابها على «إنستغرام» قائلة «لقد وصلت الهجمات البغيضة وغير المحترمة التي أعاني منها يوميًا إلى مستوى جديد»، مضيفة «لقد اختُرق حسابي على «إكس»، ونُشرت رسائل معادية للنساء وعنيفة ضدي لدقائق بدت كأنها لا تنتهي».

هجمات ذكورية

وعلق الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء على «إكس» قائلًا «شكرًا لجميع مظاهر التضامن مع شريكة حياتي، التي تعرضت لهجمات ذكورية على هذه الشبكة الاجتماعية»، مضيفا «النساء هن الضحايا الرئيسيات للجرائم الافتراضية ولا يمكن أن نتسامح مع حوادث من هذا النوع».

وكانت «جانجا» (57 عامًا) حاضرة بقوة خلال الإطلالات العامة لرئيس الدولة، ودعت إلى مكافحة خطاب الكراهية وكراهية النساء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحذرت من أن «النساء في جميع أنحاء البرازيل يقعن ضحايا لهجمات ذكورية على الشبكات، ما قد يؤدي إلى اعتداءات جسدية أو جرائم قتل نساء».

ووجّه عدد كبير من الشخصيات السياسية لها رسائل تضامن، ولا سيما الوزيرات في الحكومة، مثل وزيرة الشعوب الأصلية، سونيا غواخاخارا، أو أنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية.