«القابضة للاتصالات»: 4 آلاف و400 محاولة قرصنة تعرضت لها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة القابضة للاتصالات تعرض البلاد لـ4 آلاف و400 هجمة سيبرانية ومحاولة قرصنة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن محاولات القرصنة طالت ثلاث مؤسسات تابعة للشركة القابضة للاتصالات.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الشهور الثلاثة الأخيرة وحدها شهدت 4400 واقعة هجوم سيبراني.

3 شركات تتعرض للقرصنة

وأشار البيان إلى تعرض ثلاث مؤسسات تتبع الشركة القابضة للاتصالات للقرصنة هي: «ليبيا للاتصالات والتقنية»، و«الجيل الجديد للتقنية»، وشركة «المدار الجديد»، لافتة إلى أن تلك المحاولات أدت إلى تأثر الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمواطنين.

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وشدد البيان على «تنسيق الجهود بين الشركة القابضة للاتصالات والشركات الدولية المعنية بالأمن السيبراني ومواجهة القرصنة، بهدف التصدي لتلك الهجمات».

استهداف مزودي الخدمات في أفريقيا

وتطرقت الشركة في بيانها إلى تقارير دولية معنية ببحث ملف الأمن السيبراني وجرائم القرصنة الإلكترونية وتصاعد وتيرتها في القارة الأفريقية منذ مطلع العام الجاري 2023، مشيرة إلى ما ورد في تقرير «نيت سكاوت» بأن المؤسسات الرسمية في البلدان الأفريقية- وبينها ليبيا- تتعرض لهجمات سيبرانية.

وأكد البيان أن المقرصنين يستهدفون مزودي الخدمات في الدول الأفريقية، في كل من ليبيا والجزائر وكينيا وبوركينا فاسو وتونس. ولفت إلى أن بعض المؤسسات المهمة والبنوك المركزية الأفريقية تعرضت للقرصنة.