هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، استمرار الهجوم الإلكتروني الذي يتعرض له مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية منذ الساعة الثالثة صباحا بهدف حجب الخدمة، مؤكدا أن فريق مشترك للأمن السيبراني يعمل على التصدي له.

وقالت الشركة في بيان «يتعرض مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى هجوم حجب الخدمة منذ الساعة 3:00 صباحا والذي أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات حيث تقوم شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات بالتصدي له».

- هجوم سيبراني على مركز بيانات «ليبيا للاتصالات والتقنية»

ونوهت الشركة القباضة للاتصالات بأنه «لا يزال الهجوم مستمرا حتى هذه اللحظة، والخدمات مستقرة نسبياً».

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية خلال الشهر الجاري، فقد سبق أن أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عن الهجوم الأول في 2 يوليو.