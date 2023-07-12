هجوم سيبراني على مركز بيانات «ليبيا للاتصالات والتقنية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اليوم الأربعاء، تعرض مركز البيانات التابع لها إلى هجوم حجب الخدمة منذ صباح الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن «الهجوم مستمر حتى هذه اللحظة، والخدمات مستقرة نسيبا».

تفاصيل الهجوم السيراني على شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الهجوم الذي بلغ أكثر من 50 جيجابايتس أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات».

وأضافت إن «شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية تقوم بالتعاون مع فريق الامن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات للتصدي له».