«ليبيا للاتصالات»: انقطاع محتمل للخدمة لمدة ساعة بداية من الأحد وحتى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

نبهت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية «LTT» إلى احتمال تذبذب أو انقطاع خدماتها لمدة ساعة اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.

وقالت في بيان وجهته خصيصا لمشتركي خدمة «LTT4G»، إن تذبذب أو انقطاع الخدمة سيحدث اعتبارا من الأحد 29 يناير الجاري وحتى الخميس 2 فبراير المقبل من الساعة الرابعة وحتى الخامسة فجرا.

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وأرجعت ذلك إلى «أعمال تطوير تجريها الشركة»، وقدمت اعتذارا إلى مشتركيها عما قد يتسبب به هذه الإجراء الاضطراري من إزعاج.