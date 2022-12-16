«ليبيا للاتصالات» تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية وتطمئن عملاءها على بياناتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، الخميس، تعرض مركز استضافة البيانات إلى هجمات منسقة خارجية عبر الإنترنت في وقت سابق، المعروفة باسم (DDOS Attacks)، والتي شنت بهدف تعطيل الخدمات وإبطاءها على أقل تقدير.

وأضافت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها عززت استراتيجيتها الوقائية عبر اتخاذ تدابير قائمة على عدم انتظار وصول الهجمات إلى المركز، من خلال التنسيق المشترك مع شركة الاتصالات الدولية الليبية، التي بذلت جهودًا من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية.

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وفي الوقت نفسه طمأنت الشركة عملاء المركز، مؤكدة أن «بياناتهم ستظل بأيدٍ أمينة بفضل تظافر وتناغم جهود شركات القطاع، التي تسعى تحت مظلة القابضة إلى تأمين أفضل الحلول للأفراد والشركات والمدن والبلد بأسره».