  • Alwasat News
Atwasat

«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. وفريق أمن سيبراني للتصدي للهجمات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:17 صباحا
«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. وفريق أمن سيبراني للتصدي للهجمات
شعار الشركة القابضة للاتصالات. (أرشيفية: صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»)
alwasat radio

نفت الشركة القابضة للاتصالات، في بيان اليوم السبت، «تسرب أي بيانات خاصة بالمشتركين في شركة ليبيانا للهاتف المحمول، عقب الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات ليبيانا».

وأوضحت القابضة للاتصالات أن «البيانات التي تعرضت للهجوم خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة». ونفت الشركة «علاقة هذه الهجمة بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين، كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، إذ تعرضت عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية».

فريق أمن سيبراني
وأشارت «القابضة للاتصالات» إلى «إنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وحماية بيانات المواطنين الليبيين»، لافتة إلى أن «معركة الأمن السيبراني مستمرة في كل العالم»، وقالت «نقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا الحبيب».

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحدث نشطاء محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة.

- «ليبيانا» تنفي تعرض بيانات الشركة للاختراق 
- النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 من أعضائه
- شاهد في «اقتصاد بلس»: قصة النهر الصناعي.. والتدقيق في مخصصات شركة «ليبيانا»

وقال موقع «هاكمانك» المتخصص في متابعة عمليات القرصنة «بهدف تحليلها»، إن القراصنة استولوا من شركة «ليبيانا» على بيانات تتعلق بمستندات المالية والمحاسبية ومعلومات شخصية وبيانات جواز السفر، وقواعد البيانات، وتقارير المدققين والمعلومات الاستراتيجية، وبيانات التسويق، ووثائق عدم الإفصاح (NDA) والعقود - RND، وسجل المراسلات والمحادثات مع إدارة الشركة.

«ليبيانا» نفت الاختراق
في المقابل، نفت «ليبيانا»، مساء الجمعة، تعرض بياناتها للاختراق، مؤكدة أن منظومتها تعمل بشكل طبيعي، وذلك في أول رد على ما أثير منذ أيام بشأن تعرض الشركة للاختراق من قبل قراصنة. ونقلت قناة «فبراير» عن مدير مكتب الإعلام بالشركة عبدالمنعم بوشكيوة قوله إنه «لا يوجد أي اختراق بشأن بيانات الشركة والمنظومة تعمل بشكل طبيعي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية

منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات

باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة أو التنحي عن السلطة
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة...
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم...
مؤسسة الاستثمار تقيم الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة
مؤسسة الاستثمار تقيم الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. وفريق أمن سيبراني للتصدي للهجمات
«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. ......
«ليبيانا» تنفي تعرض بيانات الشركة للاختراق
«ليبيانا» تنفي تعرض بيانات الشركة للاختراق...
النائب العام يشكّل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني
النائب العام يشكّل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا......
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية...
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت...
المزيد