«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. وفريق أمن سيبراني للتصدي للهجمات

القاهرة - بوابة الوسط

نفت الشركة القابضة للاتصالات، في بيان اليوم السبت، «تسرب أي بيانات خاصة بالمشتركين في شركة ليبيانا للهاتف المحمول، عقب الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات ليبيانا».

وأوضحت القابضة للاتصالات أن «البيانات التي تعرضت للهجوم خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة». ونفت الشركة «علاقة هذه الهجمة بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين، كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، إذ تعرضت عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية».

فريق أمن سيبراني

وأشارت «القابضة للاتصالات» إلى «إنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وحماية بيانات المواطنين الليبيين»، لافتة إلى أن «معركة الأمن السيبراني مستمرة في كل العالم»، وقالت «نقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا الحبيب».

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحدث نشطاء محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة.

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وقال موقع «هاكمانك» المتخصص في متابعة عمليات القرصنة «بهدف تحليلها»، إن القراصنة استولوا من شركة «ليبيانا» على بيانات تتعلق بمستندات المالية والمحاسبية ومعلومات شخصية وبيانات جواز السفر، وقواعد البيانات، وتقارير المدققين والمعلومات الاستراتيجية، وبيانات التسويق، ووثائق عدم الإفصاح (NDA) والعقود - RND، وسجل المراسلات والمحادثات مع إدارة الشركة.