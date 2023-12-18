تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

في مهمّة تهدف إلى تحسين فهم دور المساحة الخضراء في مكافحة التغير المناخي، تحلّق إحدى المسيّرات بشكل منظم فوق الغابة الكثيفة على تلة محاذية لتشيانغ ماي في شمال تايلاند، ملتقطة مئات الصور التي ستُجمَّع لاحقاً في نموذج ثلاثي الأبعاد.

وتتيح هذه التقنية للعلماء أن تكوّن بشكل سريع صورة دقيقة عن صحة الغابة بالإضافة إلى تقدير كمية الكربون التي تمتصها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

تراجع مساحة الغابات بنسبة 12% -

وتُعدّ الأشجار من أبرز ما يلتقط ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم بصورة كبيرة في الاحترار المناخي. ومع أن الأشجار تؤدي دوراً مهماً، تراجعت مساحة الغابات بنسبة 12% منذ العام 2000 في مختلف أنحاء العالم بسبب عمليات إزالة الغابات، بحسب المرصد العالمي للغابات. لكن مساحة الغابات ليست المعيار المهم الوحيد، إذ تختلف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الغابة بحسب نوع الأشجار وعمرها.

يقول مدير وحدة أبحاث تتعلّق باستعادة الغابات في جامعة تشيانغ ماي ستيفن إليوت «لو لم نلجأ إلى المسيّرة، كان سيتعين علينا السير في كل الغابة مجهزين بعصا وحبل طوله خمسة أمتار، وأخذ قياسات من كل شجرة»، في خطوة شاقة تتطلب من 20 طالباً السير مع أشرطة قياس وعصي، وهذه الممارسة ليست جيدة لباطن الأرض».

- سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند

- منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

ويضيف «بفضل المسيّرة، لم يعد يتعيّن السير في الغابة»، حيث يتعين قياس ثلاثة أمور هي ارتفاع الأشجار ومحيطها وكثافتها بصورة ضرورية. وتتبع المسيرة مساراً مبرمجاً مسبقاً، في وقت يراقب الفريق بواسطة مناظير أي عوائق قد تواجهها المسيّرة كالطيور مثلاً.

ويقول مسيّر الدرون ورايوت تاكايو «نجمع البيانات أو نلتقط الصور كل ثلاث ثوانٍ»، مضيفا أن «تُحوَّل الصور إلى نموذج ثلاثي الأبعاد يمكن رؤيته من زوايا مختلفة».

ولا يتمثل هدف ستيفن إليوت وفريقه في إعادة التشجير على نطاق واسع، بل في تحديد ممارسات جيدة كزراعة الأنواع المحلية ودعم عودة الحيوانات التي تتسبب بإعادة بذور من أنواع أخرى، والعمل مع السكان.

وحققت عمليات إعادة تشجير قطع من الأرضي التي بدأ اعتمادها منذ عقود، نجاحاً يبرز بشكل مذهل من خلال الصور الثلاثية الأبعاد، مقارنة بصور لقطع مجاورة من الأراضي المتروكة على حالها.

استخدام ماسحات ضوئية-

ويشير ستيفن إليوت الذي يحتسب فريقه الكربون المخزن بواسطة الأوراق المتناثرة والدبال، إلى أن قطعة الأرض تخزن كمية من الكربون مشابهة لما تخزنه غابة بكر. لكن المسيّرة تعاني خللاً كبيراً، فهي لا تستطيع التقاط ما يحصل تحت قمم الأشجار بوضوح. لذا يلجأ العلماء إلى استخدام ماسحات ضوئية من نوع «ليدار» (LiDAR) ، توفّر مسحاً عالي الدقة للغابة بأكملها على مستوى مماثل لطول إنسان.

ويقول الباحث الفرنسي في معهد البحوث للتنمية (IRD) إيمانويل بارادي «من الممكن الدخول إلى الغابة وإعادة تكوين شكل كل شجرة وحجمها». ويقود باردي مشروعاً متعدد السنوات للتوصل إلى تحليل هو الأكثر دقة حتى اليوم، لكمية الكربون التي يمكن أن تخزنها غابات تايلاند.