  • Alwasat News
Atwasat

تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 05:20 مساء
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
لقطة جوية صوّرتها إحدى المسيرات فوق منطقة أعيد تشجيرها في تشيانغ ماي التايلاندية بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

في مهمّة تهدف إلى تحسين فهم دور المساحة الخضراء في مكافحة التغير المناخي، تحلّق إحدى المسيّرات بشكل منظم فوق الغابة الكثيفة على تلة محاذية لتشيانغ ماي في شمال تايلاند، ملتقطة مئات الصور التي ستُجمَّع لاحقاً في نموذج ثلاثي الأبعاد.

وتتيح هذه التقنية للعلماء أن تكوّن بشكل سريع صورة دقيقة عن صحة الغابة بالإضافة إلى تقدير كمية الكربون التي تمتصها، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

تراجع مساحة الغابات بنسبة 12% -
وتُعدّ الأشجار من أبرز ما يلتقط ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم بصورة كبيرة في الاحترار المناخي. ومع أن الأشجار تؤدي دوراً مهماً، تراجعت مساحة الغابات بنسبة 12% منذ العام 2000 في مختلف أنحاء العالم بسبب عمليات إزالة الغابات، بحسب المرصد العالمي للغابات. لكن مساحة الغابات ليست المعيار المهم الوحيد، إذ تختلف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الغابة بحسب نوع الأشجار وعمرها.

يقول مدير وحدة أبحاث تتعلّق باستعادة الغابات في جامعة تشيانغ ماي ستيفن إليوت «لو لم نلجأ إلى المسيّرة، كان سيتعين علينا السير في كل الغابة مجهزين بعصا وحبل طوله خمسة أمتار، وأخذ قياسات من كل شجرة»، في خطوة شاقة تتطلب من 20 طالباً السير مع أشرطة قياس وعصي، وهذه الممارسة ليست جيدة لباطن الأرض».

-  سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند
-  منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

ويضيف «بفضل المسيّرة، لم يعد يتعيّن السير في الغابة»، حيث يتعين قياس ثلاثة أمور هي ارتفاع الأشجار ومحيطها وكثافتها بصورة ضرورية. وتتبع المسيرة مساراً مبرمجاً مسبقاً، في وقت يراقب الفريق بواسطة مناظير أي عوائق قد تواجهها المسيّرة كالطيور مثلاً.

ويقول مسيّر الدرون ورايوت تاكايو «نجمع البيانات أو نلتقط الصور كل ثلاث ثوانٍ»، مضيفا أن «تُحوَّل الصور إلى نموذج ثلاثي الأبعاد يمكن رؤيته من زوايا مختلفة».

ولا يتمثل هدف ستيفن إليوت وفريقه في إعادة التشجير على نطاق واسع، بل في تحديد ممارسات جيدة كزراعة الأنواع المحلية ودعم عودة الحيوانات التي تتسبب بإعادة بذور من أنواع أخرى، والعمل مع السكان.

وحققت عمليات إعادة تشجير قطع من الأرضي التي بدأ اعتمادها منذ عقود، نجاحاً يبرز بشكل مذهل من خلال الصور الثلاثية الأبعاد، مقارنة بصور لقطع مجاورة من الأراضي المتروكة على حالها.

استخدام ماسحات ضوئية-
ويشير ستيفن إليوت الذي يحتسب فريقه الكربون المخزن بواسطة الأوراق المتناثرة والدبال، إلى أن قطعة الأرض تخزن كمية من الكربون مشابهة لما تخزنه غابة بكر. لكن المسيّرة تعاني خللاً كبيراً، فهي لا تستطيع التقاط ما يحصل تحت قمم الأشجار بوضوح. لذا يلجأ العلماء إلى استخدام ماسحات ضوئية من نوع «ليدار» (LiDAR) ، توفّر مسحاً عالي الدقة للغابة بأكملها على مستوى مماثل لطول إنسان.

ويقول الباحث الفرنسي في معهد البحوث للتنمية (IRD) إيمانويل بارادي «من الممكن الدخول إلى الغابة وإعادة تكوين شكل كل شجرة وحجمها». ويقود باردي مشروعاً متعدد السنوات للتوصل إلى تحليل هو الأكثر دقة حتى اليوم، لكمية الكربون التي يمكن أن تخزنها غابات تايلاند.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد

«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد
تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية

قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟

تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
موجة شديدة الحرارة تتسبب في اندلاع أكثر من 50 حريقا بأستراليا
موجة شديدة الحرارة تتسبب في اندلاع أكثر من 50 حريقا بأستراليا
توقيف موظفين في مطار إسباني للاشتباه في سرقتهم أغراضاً من أمتعة المسافرين
توقيف موظفين في مطار إسباني للاشتباه في سرقتهم أغراضاً من أمتعة ...
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى ......
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023...
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة...
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
المزيد
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير ......
«مارك» يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«مارك» يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ......
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس...
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط ......
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا...
المزيد