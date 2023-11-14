  • Alwasat News
Atwasat

سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 12:56 مساء
سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند
البنطلونات التقليدية المطبوعة بزخارف الفيل في السوق الكبرى بشاتوشاك في بانكوك، 8 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعاد الشباب التايلانديون اكتشاف السراويل التقليدية التي يقبل السياح على شرائها من تايلاند كتذكار لحجمها الواسع الموفّر للراحة وسعرها الزهيد، فهذه السراويل القطنية الفضفاضة المعروفة في كل أنحاء جنوب شرق آسيا والمطبّعة بأنماط الفيلة كانت مرتبطة سابقا بالمسافرين ذوي الموازنات المحدودة الذين تُطلق عليهم تسمية «حَمَلَة حقائب الظهر».

ويرى الباحثون كما نقلت وكالة «فرانس برس» أن الأجانب اعتمدوها وأقبلوا عليها عندما أصبحت المنطقة تستقطب حركة سياحية جماعية كثيفة في سبعينات القرن الماضي وثمانينياته، سعيا منهم إلى استكشاف الثقافة الحقيقية والأصيلة فيها.

ولاحظ دالينتان برومفينيت الذي يتخذ على تيك توك اسما مستعارا هو «موريتش» أن هذا السروال «لم يعد مجرد تذكار يأخذه السياح إلى دولهم، بل يمكن أن يرتديه التايلانديون أيضا»، وساهم نجم شبكة التواصل البالغ 19 عاما والذي يترقب متابعوه البالغ عددهم أكثر من مليونين نصائحه في مجال الموضة، في جعل ارتداء هذه السراويل توجها عاما، إذ إن أنماط الفيلة المطبوعة عليها والمتوفرة بكل الألوان، أصبحت مطلوبة من الزوار الأجانب الباحثين عن تذكارات، وبالنسبة إلى آخرين قطعة شعبية بخسة الثمن.

ولم يعد التايلانديون الذين يواكبون آخر صيحات الموضة يترددون اليوم في المزاوجة بينها وبين الإكسسوارات الفاخرة، فيرتدونها مثلا وهم يحملون حقائب يد من أغلى الماركات أو يضعون نظارات من ابتكار أبرز المصممين، وتباع هذه القطعة الناعمة المصنوعة من قماش خفيف مناسب لحرارة تايلاند، بنحو 150 باهت (3.3 دولا) في السوق، لكن الأشكال المحدودة باتت اليوم تتداول بأسعار أعلى.

ارتفاع الطلبات لـ30%
وقال كينغكارن سامون مدير الموقع القريب من شيانغ ماي والذي يعمل به نحو مئة شخص وينتج ما بين ألف وألفَي قطعة يوميا «هذه السراويل تشهد إقبالا كبيرا في تايلاند»، وليست شركته سوى جزء صغير من صناعة النسيج في تايلاند والتي تمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقع في شمال تايلاند أحد أبرز مصانع إنتاج هذه السراويل، وفيه يتم قياس لفات القماش المستوردة من الصين وتقطيعها وخياطتها، وارتفعت طلبات الملابس المطبّعة بأنماط الأفيال، ومنها القمصان والفساتين وحتى حقائب اليد، بنسبة 30% منذ نهاية الجائحة، وتمثل السراويل 85% من مبيعاتها.

-تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
-تايلاند تحيي ذكرى إنقاذ «أطفال الكهف»

وفي سوق تشاتوتشاك الكبيرة بالعاصمة بانكوك، والمعروفة بأسعارها التي لا تُضاهى وبجذبها السياح من مختلف أنحاء العالم، تقول أونيتسا كورين (32 عاما) إن لديها ثلاثة سراويل أصلا، مضيفة أن «السراويل المزخرفة بنقشة الفيل تناسب كل شيء. ما عليك سوى تنسيقها مع قميص تي شيرت».

استهداف السياح
وبحسب الأستاذة التايلاندية في إحدى الجامعات الأميركية كانجانا ثيببوريروك، فإن السراويل ليست تايلاندية حقا في أذهان مواطني المملكة، معتبره أن «السراويل المطبّعة بالفيلة هي أحدث اكتشاف للشباب التايلانديين الأثرياء وأفراد الطبقة الوسطى الطموحين لمواءمة هويتهم مع هوية الغربيين. وسرعان ما أدرك تجار الملابس الفاخرة ذلك».

وفي أحد مراكز التسوق الراقية بالعاصمة، تعرض ماركة «بانكوك تايلز» نسختها بأكثر من ألف باهت (نحو 26 دولارا)، وقالت مؤسِستها راويوان وراسينسيري «عندما يفكر الناس في سراويل الفيل، فإنهم يعتقدون أنها رخيصة جدا. أريدها أن تبدو مثل ملابس فيرساتشي».

وكانت هذه الماركة في البداية تستهدف السياح، لكن الجائحة قلبت نموذجها التجاري رأسا على عقب، وعوّض التايلانديون النقص، وكان ذلك بمثابة مفاجأة، تعزو وراسينسيري نجاحها إلى «تيك توك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم

منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس ...
«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها في جنوب لبنان

«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها...
الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة
بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة

بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة
بوريل يلخص الموقف الأوروبي من غزة بـ3 «نعم» و3 «لاءات»

بوريل يلخص الموقف الأوروبي من غزة بـ3 «نعم» و3 «لاءات»
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس

بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
«القسام» تكشف تفاصيل صفقة إطلاق أسرى الاحتلال مقابل الإفراج عن 275 طفلا وسيدة فلسطينية (شاهد)

«القسام» تكشف تفاصيل صفقة إطلاق أسرى الاحتلال مقابل الإفراج عن 275 طفلا وسيدة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: خطاب إردوغان.. هل يجدي نفعًا للفلسطينيين؟

شاهد في «تغطية خاصة»: خطاب إردوغان.. هل يجدي نفعًا للفلسطينيين؟
شاهد.. «في التسعين» يستضيف مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم «ميتشو»

شاهد.. «في التسعين» يستضيف مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم «ميتشو»
توقف الدوري يمنح الأندية الليبية حزمة وديات متنوعة في الداخل والخارج

توقف الدوري يمنح الأندية الليبية حزمة وديات متنوعة في الداخل والخارج
مذكرة داخلية تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة واحتجاز آلاف الفلسطينيين بدون تهم

مذكرة داخلية تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة واحتجاز آلاف الفلسطينيين ...
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ«إنزال المساعدات بالمظلات» إلى غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ«إنزال المساعدات ...
«طيران الإمارات» تعلن طلبية بـ 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ

«طيران الإمارات» تعلن طلبية بـ 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ
«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع ...
تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية
كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه
«ساغرادا فاميليا» تحتفل بتشييد برجين من سلسلة أبراج كاتبي الإنجيل
«ساغرادا فاميليا» تحتفل بتشييد برجين من سلسلة أبراج كاتبي الإنجيل
وفاة الطفلة المصابة بمرض مستعص في بريطانيا بعد معركة قضائية
وفاة الطفلة المصابة بمرض مستعص في بريطانيا بعد معركة قضائية
كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة
كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في ......
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة ......
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق...
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور...
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء...
المزيد
الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها
الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها...
بيع ثاني أغلى سيارة «فيراري» في المزادات بـ51.7 مليون دولار
بيع ثاني أغلى سيارة «فيراري» في المزادات بـ51.7 مليون دولار...
سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند
سراويل الفيلة من تذكار للسياح إلى موضة لشباب تايلاند...
كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة
كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون ......
وفاة الطفلة المصابة بمرض مستعص في بريطانيا بعد معركة قضائية
وفاة الطفلة المصابة بمرض مستعص في بريطانيا بعد معركة قضائية...
المزيد