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«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 08:28 صباحا
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
الكيلاني في اجتماع مع مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بالعاصمة طرابلس، 26 نوفمبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إحالة مخصصات منحتي الأولاد والزوجة والبنات فوق سن 18 عاما عن الربع الرابع من العام 2023 والملاحق إلى حسابات مستحقيها بالمصارف التجارية.

وقالت وفاء الكيلاني إن قيمة منحة الأولاد لمليون و142 ألفا و323 أسرة بلغت 102 مليون و332 ألف دينار، بينما خصصت منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما بقيمة 430 مليون و367 ألف دينار لمليون و478 ألفا و31 سيدة، و141 ألف دينار للأسر الموجودة في بند الملاحق، حسب مقطع شاركته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الأحد.

الدبيبة يوجه بصرف المنحة
ويوم السبت الماضي، وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع بدءا من الأحد، بالتنسيق مع إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

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ونوهت الرسالة الموجهة من وزير الدولة لشؤون رئاسة الحكومة إلى الوزيرة وفاء الكيلاني بـ«ضرورة إتمام أعمال المطابقة مع وزارة المالية، وتحديث البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها».
 

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