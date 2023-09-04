الكيلاني: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية؛ لبدء صرفها للمستفيدين.

حاء ذلك في تصريح مقتضب نقلته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

- الكيلاني: إصدار مليون بطاقة «إيفاء» خاصة بمنحة الزوجة والبنات

- استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها

والخميس الماضي، أكدت الكيلاني إصدار أكثر من مليون بطاقة «إيفاء» رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

وخلال اجتماعه السابع لعام 2023 في طرابلس، الخميس الماضي، دعا مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم كحد أقصى، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».