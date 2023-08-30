  • Alwasat News
Atwasat

استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 07:20 مساء
استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها
الكيلاني خلال اجتماعها بمشرف عام مشروع منحة الزوجة والأبناء، ومدير عام المشروع 30 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة)
alwasat radio

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث من العام الجاري 2023، مؤكدة متابعتها مع الجهات المعنية استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المصارف، تمهيدا لصرفها للمستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان نشرته منصة «حكومتنا»، التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أن الكيلاني اجتمعت بمشرف عام مشروع منحة الزوجة والأبناء، ومدير عام المشروع، لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة عن الربع الثالث من العام الجاري 2023 في حسابات المستفيدين خلال الأيام القليلة القادمة.
الكيلاني تبحث سبل تسهيل إجراءات الاستفسار والتسجيل على المواطنين
بحثت الكيلاني خلال الاجتماع «مستجدات صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث للعام الجاري، وتعزيز الخطوات والإجراءات التي تسهل على المواطنين عمليات الاستفسار والتسجيل»، مؤكدة «استمرار التنسيق مع الجهات ذات الصلة، التي تشمل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات؛ بهدف تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع كافة»

الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأبناء
الأحد الماضي، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام 2023.
وأكدت الكيلاني، منتصف الشهر الجاري، صرف الربعين الثالث والرابع من منحة الزوجة والأولاد في الموعد المقرر لهما، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد والهيئة العامة للمعلومات (منصة الأحوال المدنية)، بموجب اتفاقية ثلاثية أبرمت سابقا، على صرف مستحقات المواطنين في موعدها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة

الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد...
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها
استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها
المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»
المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»
المرصد التونسي يتحدث عن تفاقم أزمة المهاجرين مجددا على الحدود مع ليبيا
المرصد التونسي يتحدث عن تفاقم أزمة المهاجرين مجددا على الحدود مع ...
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
وفد أممي يبحث النزوح الداخلي وعمل المنظمات مع نائب الحويج
وفد أممي يبحث النزوح الداخلي وعمل المنظمات مع نائب الحويج...
مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور)
مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور)...
سولير يؤكد لـ«بلدي مصراتة» تمسك فرنسا بسيادة ليبيا
سولير يؤكد لـ«بلدي مصراتة» تمسك فرنسا بسيادة ليبيا...
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في ......
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي ......
المزيد