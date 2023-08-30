استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث من العام الجاري 2023، مؤكدة متابعتها مع الجهات المعنية استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المصارف، تمهيدا لصرفها للمستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان نشرته منصة «حكومتنا»، التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أن الكيلاني اجتمعت بمشرف عام مشروع منحة الزوجة والأبناء، ومدير عام المشروع، لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة عن الربع الثالث من العام الجاري 2023 في حسابات المستفيدين خلال الأيام القليلة القادمة.

الكيلاني تبحث سبل تسهيل إجراءات الاستفسار والتسجيل على المواطنين

بحثت الكيلاني خلال الاجتماع «مستجدات صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث للعام الجاري، وتعزيز الخطوات والإجراءات التي تسهل على المواطنين عمليات الاستفسار والتسجيل»، مؤكدة «استمرار التنسيق مع الجهات ذات الصلة، التي تشمل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات؛ بهدف تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع كافة»