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الكيلاني: إصدار مليون بطاقة «إيفاء» خاصة بمنحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 05:22 مساء
الكيلاني: إصدار مليون بطاقة «إيفاء» خاصة بمنحة الزوجة والبنات
الكيلاني خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية بمقر ديوان الوزارة في طرابلس 31 أغسطس2023 (منصة حكومتنا)
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أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، إصدار أكثر من مليون بطاقة «إيفاء» رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان: إن الاجتماع الذي عقد في ديوانها بالعاصمة طرابلس بحضور مشرف منحة الزوجة والأولاد، خصص لمناقشة «سبل التعاون للدفع نحو تحول قطاعات الدولة إلى الرقمنة وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصول الخدمات إلى المواطن أينما كان».

وتطرق الاجتماع إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال المصرف، خاصة فيما يتعلق ببطاقات «إيفاء»، وفي هذا السياق أكدت الكيلاني إصدار أكثر من مليون بطاقة وشحنها وتسليمها لمستحقاتها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع مناقشة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي شرع المصرف في إطلاقها والتي من شأنها «تيسير خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء» وفق البيان.

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كم عدد المستفيدين من بطاقة «إيفاء»؟
وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية توزيع بطاقات «إيفاء» منذ وقعت مع مصرف الجمهورية في يوليو 2022 عقدًا لإطلاقها. وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والأولاد.

وتستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سن 18 عامًا وقيمتها الشهرية 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

وأعلنت الكيلاني، أمس الأربعاء، استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدة متابعتها مع الجهات المعنية استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المصارف، تمهيدًا لصرفها للمستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

الكيلاني خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية بمقر ديوان الوزارة في طرابلس 31 أغسطس2023 (منصة حكومتنا)
الكيلاني خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية بمقر ديوان الوزارة في طرابلس 31 أغسطس2023 (منصة حكومتنا)
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