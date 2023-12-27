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نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة يبحث تطورات المنطقة الاقتصادية في فزان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 12:41 صباحا
نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة يبحث تطورات المنطقة الاقتصادية في فزان
من اجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مع تجمع أبناء الجنوب قاطنى طرابلس الكبرى، 26 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للمجلس)
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بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد اليوم الثلاثاء مشروع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بفزان، وكذلك مشروع مصرف التعدين والطاقة، وذلك خلال لقاء مه رئيس وأعضاء منظمة تجمع أبناء الجنوب قاطني طرابلس الكبرى، بمقر ديوان المجلس بطرابلس.

وحسب بيان صادر عن المجلس، جرى مناقشة «سبل حلحلة أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تُعاني منها منطقة فزان»، إضافة إلى «مناقشة آليات دعم وتفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب».

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ما هو تجمع أبناء الجنوب قاطنى طرابلس الكبرى؟
وقدم رئيس وأعضاء المنظمة إلى نائب رئيس المجلس «مقترح الرؤية الإعلامية والمقترحات المتعلقة بالمرأة والشباب في فزان».

يشار إلى أن منظمة «تجمع أبناء الجنوب قاطنى طرابلس الكبرى» تأسست في يوليو العام 2021، وجرى إعتمادها من مفوضية المجتمع المدني، وتشير إلى أنها مستقلة عن اي حزب او إنتماء سياسي. 

وتقول المنظمة إنها تهدف إلى تمثيل أبناء الجنوب قاطنى طرابلس الكبرى، والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وكذلك العمل من أجل الوصول إلى تكوين منظومة متكاملة تحمل كافة الاقتصاديين والشيوخ والأعيان والإعلاميين والمرأة و الشباب

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