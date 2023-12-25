  • Alwasat News
Atwasat

كتلة التوافق بمجلس الدولة تشن هجوما على السفير الأميركي: فقدتم دور «الوسيط النزية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 04:40 مساء
كتلة التوافق بمجلس الدولة تشن هجوما على السفير الأميركي: فقدتم دور «الوسيط النزية»
الجلسة 91 للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)
alwasat radio

شنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة هجوما على السفير الأميركي لدى ليبيا على خلفية تصريحاته في ذكرى استقلال ليبيا، واصفة إياها بأنها فجة و«خارجة عن الأعراف الدبلوماسية» وتحمل «غطرسة في التعامل مع المؤسسات السيادية الليبية»، معيدة التذكير بالتأييد الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، الذي «أفقدها دور الوسيط النزيه في الأزمة الليبية».

ويوم الأحد، حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا القادة الليبيين على «قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة» داعية إلى «تقديم التنازلات اللازمة، وإن كانت صعبة، للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية».

لكن كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة قالت في بيان إنها استقبلت «باستهجان التصريحات الفجّة للسفير الاميركي الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية» والتي تعبر عن غطرسة في التعامل مع المؤسسات السيادية الليبية» معتبرة أن «التدخل في الشأن السياسي الليبي بتصريحات خارجة عن اللياقة أمر مرفوض جملة وتفصيلا».

تعدٍ على السيادة الليبية
وإذ اعتبر البيان أن «هذا التدخل الذي يتعدى على السيادة الليبية لحساب مصالح هذه الدول، وكان وما زال أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم» فإنه أشار إلى ما سماه «زيف ادعاء أميركا تبني مطالب الشعب الليبي وانحيازها له»، مشيرا إلى «رفض (الولايات المتحدة) التوافقات التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أكثر من مناسبة لأنها كانت بإرادة ليبية خالصة وبعيدا عن حسابات مصالحكم».

- في ذكرى استقلال ليبيا.. تكالة يؤكد تبنى مجلس الدولة سياسة «الباب المفتوح» (فيديو) 
- تكالة لنورلاند: مجلس الدولة مستعد للحوار دون قيود أو شروط مسبقة

وخاطبت كتلة التوافق الوطني السفير الأميركي قائلة إن «انخراط حكومتكم الكامل في جرائم الحرب والإبادة لآلاف الأطفال والنساء والمدنيين في غزة لا يؤهلكم بتاتا للحديث عن الديمقراطية والقيم الكونية لحقوق الإنسان يفقدكم دوركم كوسيط نزيه في الأزمة الليبية ويضع مصداقيتكم على المحك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)
بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)
عطاف: ليبيا مصدر أساسي لأسلحة متطورة بحوزة المجموعات الإرهابية في الساحل
عطاف: ليبيا مصدر أساسي لأسلحة متطورة بحوزة المجموعات الإرهابية في...
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
الأمم المتحدة تنظم برنامجا تدريبيا لتمكين أعضاء مجالس الشباب من المشاركة في الحكم البلدي
الأمم المتحدة تنظم برنامجا تدريبيا لتمكين أعضاء مجالس الشباب من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
وزير العمل بحكومة الدبيبة: حملات تفتيشية وتدريب موظفي مكتب بنغازي
وزير العمل بحكومة الدبيبة: حملات تفتيشية وتدريب موظفي مكتب ......
«المركزي» يفتح 700 اعتماد مستندي خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 700 اعتماد مستندي خلال أسبوع...
كتلة التوافق بمجلس الدولة تشن هجوما على السفير الأميركي: فقدتم دور «الوسيط النزية»
كتلة التوافق بمجلس الدولة تشن هجوما على السفير الأميركي: ......
الأمم المتحدة تنظم برنامجا تدريبيا لتمكين أعضاء مجالس الشباب من المشاركة في الحكم البلدي
الأمم المتحدة تنظم برنامجا تدريبيا لتمكين أعضاء مجالس الشباب......
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
المزيد