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تكالة لنورلاند: مجلس الدولة مستعد للحوار دون قيود أو شروط مسبقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 10:25 مساء
تكالة لنورلاند: مجلس الدولة مستعد للحوار دون قيود أو شروط مسبقة
لقاء نورلاند وتكالة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن المجلس مستعد للدخول في حوار بإشراف الأمم المتحدة «دون قيود أو شروط مسبقة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

والتقى تكالة، بمقر مجلس الدولة في طرابلس اليوم الأربعاء، نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا جيرمي برنت، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد، وعضو لجنة التواصل الليبية - الأميركية بالمجلس حسن الحبيب، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس عبدالعزيز حريبة.

موقف مجلس الدولة من مبادرة الأمم المتحدة
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تمحور حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى النقاش حول المشهد السياسي الليبي، ومقترح الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأممم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن اجتماع قادة المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار، لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة «أكد أن المجلس الأعلى للدولة مستعد للدخول في جلسات الحوار المزمع عقدها بإشراف الأمم المتحدة دون قيود أو شروط مسبقة، وأن المجلس يغلب المصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق أي مصالح فردية».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن نورلاند أوضح لتكالة «أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها، وهو ما ينعكس بالضرورة على أمن المنطقة واستقرارها».

لقاءات نورلاند في بنغازي وطرابلس
وقبل لقاء تكالة، التقى نورلاند كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي اللذين اجتمع معهما، أمس الثلاثاء، بعد وصوله إلى طرابلس قادما من بنغازي.

والتقى نورلاند في بنغازي، أمس الثلاثاء، قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ويتوقع أن يلتقي في طرابلس كلا من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتهدف تحركات نورلاند في طرابلس وبنغازي إلى حشد الدعم لخطة باتيلي، التي يتطلع من خلالها إلى جمع كل من: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جانب حفتر والدبيبة والمنفي وتكالة، لمناقشة الخطوات المقبلة لتنفيذ العملية الانتخابية، وفق ما أعلنته البعثة الأممية في 23 نوفمبر الماضي.

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