«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت فيما تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه بينما يكون شمالية غربية ظهر اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.