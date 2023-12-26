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«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 10:10 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت فيما تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه بينما يكون شمالية غربية ظهر اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون غربية اليوم على ساحـل شحات سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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