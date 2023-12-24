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المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 09:41 مساء
المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن يوم استقلال ليبيا «يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا»، يذكِّر ببطولات الأجداد والآباء المؤسسين الأوائل الذين كافحوا وناضلوا لنيل الحرية والاستقلال.

وكتب المنفي عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم الأحد: «تمر علينا اليوم الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، وهو يوم يجسد فيه كل الليبيين انتصارًا وطنيًا حقيقيًا، حيث يذكرنا هذا اليوم ببطولات أجدادنا وآبائنا المؤسسين الأوائل والذين كافحوا وناضلوا إيمانًا بقضيتهم العادلة في الحرية والاستقلال».

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وتحتفل ليبيا في 24 ديسمبر بالذكرى 72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».
 

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