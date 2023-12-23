سلطان عمان ورئيس تشاد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

وتمنى بن طارق أن يحقق الليبيون ما يتطلعون إليه من استقرار وسلام في برقية تهنئة نشرها المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك»، بينما أكد ديبي في برقية مماثلة التزامه الدؤوب للعمل مع المنفي لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية لاستقرار ووحدة وتقدم البلدين.

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من رؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، والمغرب محمد السادس.

- ملك المغرب ورئيس جنوب أفريقيا يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

- بايدن يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

- الملك تشارلز وإردوغان يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

- السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وستحتفل ليبيا غدًا الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».



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المنفي ورئيس تشاد. (صورة مركبة: المجلس الرئاسي)