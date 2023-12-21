السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، استمرار مصر في دعمها الكامل لاستقرار ليبيا والدفع قدمًا بأطر التعاون نحو آفاق أرحب في جميع المجالات.

جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا التي تحل 24 ديسمبر من كل عام، وفق بيان صادر عن المجلس.

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».