ملك المغرب ورئيس جنوب أفريقيا يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ ملك المغرب محمد السادس، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ72 التي تحل في 24 ديسمبر الجاري.

وأكد محمد السادس وسيريل رامافوزا في برقيتي التهنئة حرص المغرب وجنوب أفريقيا على توطيد العلاقات الثنائية مع ليبيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تعزيز روابط الصداقة، وفق ما نشر المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك».

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من رؤساء: الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، وملك بريطانيا تشارلز الثالث.

- بايدن يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

- الملك تشارلز وإردوغان يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

- السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وستحتفل ليبيا يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».