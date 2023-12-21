الملك تشارلز وإردوغان يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، برقيتي تهنئة لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا من ملك بريطانيا تشارلز الثالث والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأعرب ملك بريطانيا عن عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما، فيما تمنى الرئيس التركي التقدم والازدهار للشعب الليبي، حسب ما نشر المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك».

ولنفس المناسبة، تلقى المنفي برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد فيها استمرار مصر في دعمها الكامل لاستقرار ليبيا والدفع قدمًا بأطر التعاون نحو آفاق أرحب في جميع المجالات.

- السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا

- حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».



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