الأمم المتحدة ترحب بقرار إيطاليا تمديد الممر الإنساني للاجئين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ﺮﺣبت اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ، التابعة للأمم المتحدة، بقرار وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ إﻟﻰ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ.

وإذ عدت المفوضية الأممية، في بيان، القرار «توفيرا لفرص أﻓﻀﻞ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وطﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪة»، فقد أكدت «أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺰام إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾن هم ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ».

ويوم الأربعاء الماضي، عبرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ عن اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺈﺟﻼء 1500 ﻻﺟﺊ وطﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص. وذكر بيان المفوضية أنها «ستعمل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻌﻨيين ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﺧﺘﯿﺎر ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣًﺎ».

ﺣﻠﻮل طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

وأوضحت رﺋﯿﺴﺔ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻋﺴﯿﺮ اﻟﻤﻀﺎﻋﯿﻦ: «هذا اﻟﻘﺮار ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔًﺎ، وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪة»، داعية «اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إلى إظﮭﺎر اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎرات آﻣﻨﺔ ﺧﺎرح ﻟﯿﺒﯿﺎ».

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وﺗﻌﺘﻤﺪ رﺣﻼت اﻹﺟﻼء إﻟﻰ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ الإﺴھاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ من اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وأميركا.

وحثت اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أن «ﺗﺤﺬو ﺣﺬو إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻤﺮات إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ، واﻟإﺴھام ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ رﺣﯿﻤﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ وﻓﻲ دول أخرى».



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