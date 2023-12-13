  • Alwasat News
Atwasat

مفوضية اللاجئين الأممية: نحتاج 400 مليون دولار في 2023 لمواجهة أزمة اللجوء العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 07:35 مساء
مفوضية اللاجئين الأممية: نحتاج 400 مليون دولار في 2023 لمواجهة أزمة اللجوء العالمية
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحفي في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين. (أ ف ب)
alwasat radio

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأربعاء أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023، مشددة على أن الأزمة في غزة يجب ألّا تحجب عشرات ملايين النازحين في مناطق أخرى من العالم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين الذي يستمر حتى 15 ديسمبر في جنيف «تواجه الكثير من المنظمات الإنسانية مشاكل تمويل خطرة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «المفوضية السامية وحدها بحاجة إلى 400 مليون دولار لإنهاء السنة مع حد أدنى من الموارد الضرورية وعجز لم نشهده منذ سنوات ونحن ننظر جميعا بقلق كبير إلى العام 2024».

 114 مليون نازح في العالم حتى نهاية سبتمبر
وتكثر الأزمات في العالم من الحرب في أوكرانيا إلى النزاع في السودان والأزمة الإنسانية في أفغانستان. وأكدت المفوضية أن ثمة أكثر من 114 مليون نازح في العالم حتى نهاية سبتمبر وهو عدد قياسي.

وتضاعف عدد اللاجئين في العالم خلال السنوات السبع الأخيرة ليصل إلى 36.4 مليون حتى منتصف العام 2023 وهو عدد قياسي أيضًا. ويشكل ذلك زيادة نسبتها 3% مقارنة بنهاية العام 2022.

-  مفوضية اللاجئين تدعو إلى إطلاق سودانيين من مركز إيواء للمهاجرين في طرابلس
-  الأمم المتحدة: 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين منذ مايو

وشدد غراندي على أن «كارثة إنسانية كبرى تحصل في قطاع غزة ولم ينجح مجلس الأمن الدولي حتى الآن في وضع حد للعنف»، متوقعًا «مزيدا من القتلى وتفاقم معاناة المدنيين فضلًا عن عمليات نزوح جديدة تهدد المنطقة».

السودان وأوكرانيا ومصير الروهينغا والوضع في سورية
وأضاف «فيما يبقى التركيز على غزة ويجب أن يبقى كذلك، لدي نداء أوجهه: لا تغفلوا أزمات إنسانية وأزمات لاجئين طارئة أخرى» ذاكرًا «السودان وأوكرانيا ومصير الروهينغا والوضع في سورية وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وانعدام الأمن المتنامي في منطقة الساحل وتدفق المهاجرين في القارة الأميركية والمتوسط». ودعا غراندي إلى «التضامن» في مواجهة أزمات اللجوء.

لكن المسؤول ينتقد باستمرار الدول التي لا تفتح بنظره أبوابها بشكل كاف أمام اللاجئين. في الأشهر الأخيرة، دانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل خاص خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا.

في مقابلة مع «فرانس برس» الأربعاء، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا أندرو ميتشل إنه «فوجئ» بهذه الانتقادات، مشيرا إلى أن بلده سيواصل دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي «نعتقد أنها تعمل لصالح القيم والمصالح التي يدعمها الشعب البريطاني».

«حلقة الصراعات التي لا معنى لها»
ويتوقع أن يكشف مندوبو الدول خلال المنتدى عن تعهدات جديدة لتقاسم «المهام والمسؤوليات» في مواجهة أزمة اللاجئين بما يشمل الدعم المالي والتقني. وفي هذا الإطار، أعلنت فرنسا الأربعاء في جنيف أنها ستزيد مساهمتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 2023 بالثلث لتصل إلى 120 مليون يورو.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في جنيف أن فرنسا «ستسعى إلى الإبقاء على هذا المستوى في 2024». وكانت مساهمة فرنسا 91,6 مليون في 2022 بحسب أرقام الوزارة.

المساعدة في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناتهم 
على غرار دول كثيرة أخرى مثل لبنان والأردن، دعت رئيسة الوزراء الأوغندية روبيناه نابانجا المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول المضيفة. لكنها دعت أيضًا إلى مزيد من «التكامل السياسي والاقتصادي» للقارة الإفريقية من أجل «وقف حلقة الصراعات التي لا معنى لها» والتي تغذي أزمة اللاجئين.

من جهتها، قالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أوزرا زيا إن الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في المفوضية، ستواصل «تقديم تمويل إنساني قوي في ظلّ وجود مستويات غير مسبوقة من النزوح على المستوى العالمي». وأعلنت أن بلدها سيقدّم «26 تعهدا» لمساعدة اللاجئين.

وتتزايد أعداد النازحين واللاجئين من سنة إلى أخرى على وقع الأزمات الجديدة والمطولة ولكن أيضًا بسبب تغير المناخ. وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن مفوضية اللاجئين «يمكنها المساعدة في إنقاذ الأرواح وتخفيف بعض معاناتهم (...) لكنها لا تستطيع حل النزاعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونيسف» تدعو إلى تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار العام 2024
«يونيسف» تدعو إلى تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار العام 2024
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا
إيران تنفذ حكم الإعدام في مدان بقتل ممثل خامنئي السابق
إيران تنفذ حكم الإعدام في مدان بقتل ممثل خامنئي السابق
أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب
أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب
بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
المزيد
مفوضية اللاجئين الأممية: نحتاج 400 مليون دولار في 2023 لمواجهة أزمة اللجوء العالمية
مفوضية اللاجئين الأممية: نحتاج 400 مليون دولار في 2023 ......
ألمانيا تبدأ محاكمة عميل سري بتهمة التجسس لصالح روسيا
ألمانيا تبدأ محاكمة عميل سري بتهمة التجسس لصالح روسيا...
بضربة مطرقة.. المفاوضون في مؤتمر دبي يقرون اتفاقًا تاريخيًا بشأن المناخ
بضربة مطرقة.. المفاوضون في مؤتمر دبي يقرون اتفاقًا تاريخيًا ......
بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى ......
أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب
أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب...
المزيد