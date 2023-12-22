نحو 2.1 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 53.8% من الميزانية

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي

قفز عدد الموظفين في القطاع العام الحكومي بليبيا إلى مليونين و99 ألف موظف بنهاية نوفمبر الماضي، وفق بيانات وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ويتقاضى هؤلاء أكثر من نصف الميزانية (53.8%)، وسط مطالبات من جهات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، بخفض الإنفاق على أجور القطاع العام.

وتهيمن رواتب القطاع العام على الإنفاق العام، إذ إن ثلث السكان تقريبا يتقاضون رواتب حكومية؛ فيما يحصل البعض على رواتب من جهتين مختلفتين.

واعتمد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قبل فترة الجدول الموحد للرواتب، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

900 دينار حداً أدنى للموظف

ورفعت حكومة الدبيبة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار، بينما بلغ الحد الأعلى لرواتب القطاع العام 2880 ديناراً، وفقاً لأعلى درجة في السلم الوظيفي (السادسة عشرة) في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

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كما وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى ألف دينار، بينما لم يجر استكمال مناقشة باقي بنود قانون الرواتب الموحد.

وقدرت بيانات حكومة الدبيبة عدد الذين شملتهم زيادات الجدول الموحد للرواتب بـ1.9 مليون موظف أصبحوا يتقاضون راتباً مرتفعاً خلال العام الجاري (2023) مقابل نحو 126 ألف موظف حكومي خلال العام 2022.

وتبلغ تقديرات الرواتب في الترتيبات المالية للعام الجاري 57 مليار دينار، ولا تشمل البيانات خارج الجهاز الإداري، من شركات متعثرة وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن وشركة العامة للكهرباء والقطاع المصرفي.

حملات ضد الازدواج الوظيفي

ولمواجهة تقاضي البعض رواتب من جهتين فيما يعرف باسم «الازدواج الوظيفي»، تقرر قيام لجان مشكلة من وزارتي العمل والخدمة المدنية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بحملات تفتيش لضبط الازدواج خاصة على المدارس والمستشفيات.

واجتمع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا مع إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل وإدارة التفتيش الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية التي يرأسها أيضاً، وذلك لمناقشة آلية ضبط تلك المسألة.

وقال بيان للوزارة إن العابد اطلع على نتائج خطة التفتيش للعام الجاري 2023، مشيراً إلى ضرورة الانتقال إلى التفتيش الذكي وعلى تلقي المفتشين دورات تدريبية متخصصة وذلك تماشياً مع خطة الوزارة في تطوير الموارد البشرية.

الفرحة بزيادة الرواتب

ويقول عبدالباري معلم لغة عربية ويعمل في قطاع التعليم أكثر من عشرين عاماً، إن زيادة الرواتب عالجت العديد من المشاكل الخاصة بالإنفاق على أسرة مكونة من خمسة أشخاص. ويوضح لـ«الوسط» أن رفع الرواتب أسهم بشكل كبير في إنصاف المعلم بالدرجة الأولى.

ويشدد صندوق النقد الدولي على أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة، وتخفيض الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم. بينما ذكر مصرف ليبيا المركزي أنه جرى إنفاق 91.7 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وتسجيل إيرادات عامة بـ110 مليارات و498 مليون دينار.

وتشكل الرواتب والأجور في آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي الصادر نهاية نوفمبر الماضي 53.8% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة بمعدلات أعلى.

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ويقول محاضر الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي إن زيادة الرواتب مطلوبة بعد العمل بسعر الصرف الموحد مطلع العام 2021، موضحاً في تصريحات إلى «الوسط» أن الزيادة لا قيمة لها مع انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع معدلات التضخم، مطالباً بـ«ضرورة وضع حل للتضخم الإداري في الوظائف العامة».

وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل أساسي في معيشتها على الرواتب الحكومية مع صعوبة السيطرة على النفقات في ظل تداعيات الصراعات على مختلف القطاعات، والاستمرار في التوظيف غير الرشيد.