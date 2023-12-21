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فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 08:48 صباحا
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
فريق طبي مصري يجري عملية جراحية لطفل في مركز بنغازي الطبي، 21 ديسمبر 2023. (جهاز دعم الخدمات العلاجية)
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أجرى فريق طبي زائر من مصر 11 عملية قلب مفتوح لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في القلب داخل مركز بنغازي الطبي، بتعاون مع الكادر الطبي بالمركز.

ونفذت العمليات وفق القوائم المسجلة لدى اللجان الفرعية الطبية الموزعة على جميع المدن، والمسؤولة عن تسلُّم طلبات المواطنين العلاجية، حسب بيان جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية على صحفته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

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ويأتي ذلك تنفيذا لمشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه الجهاز بدعم من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفق البيان.

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