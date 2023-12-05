فريق طبي مصري زائر يجري 72 جراحة كبرى في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن فريقا طبيا مصريا زائرا اختتم زيارة عمل إلى البلاد، أجرى خلالها 137 كشفا و72 عملية كبرى.

برنامج توطين العلاج بالداخل

وأشار المركز في بيان إلى أن الزيارة التي بدأت بمصحة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس يوم 25 نوفمبر الماضي جاءت ضمن خطة برنامج توطين العلاج بالداخل. ونوه البيان بأن التخصصات الجراحية التي يشرف عليها الاستشاريون المصريون هي جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية للأطفال.

وأجرى الفريق الطبي المصري الكشوفات والعمليات الجراحية بالتعاون مع الفريق الطبي التابع لمركز طب الطوارئ والدعم، وفق البيان.

طبيب زائر يجري 50 جراحة لأمراض العيون في سبها

وفي أكتوبر الماضي، استقبل مركز سبها الطبي فريقًا طبيًا من عدة اختصاصات من تونس لمساندة الفرق الطبية العاملة بالمركز وتبادل الخبرات وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية.

الفريق الطبي المصري يجري كشفا في مصحة غوط الشعال. (مركز طب الطوارئ)

الفريق الطبي المصري يجري كشفا في مصحة غوط الشعال. (مركز طب الطوارئ)

الفريق الطبي المصري يجري جراحة في مصحة غوط الشعال. (مركز طب الطوارئ)