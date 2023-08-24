طبيب زائر يجري 50 جراحة لأمراض العيون في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف مركز سبها الطبي الطبيب الزائر من كندا استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين اقديح بالقاسم لإجراء 50 عملية جراحية لحالات مرضية تعاني من أمراض مختلفة بالعيون وفق ما أفادت، اليوم الخميس، وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت الوكالة إن الطبيب سيفحص مرضى الماء الأزرق، الذين يحتاجون لتدخل جراحي نظرا لعدم فعالية الدواء أو فشل عملية سابقة، كما سيجرى عمليات لمرضى الماء الأبيض على العين، ممن هم بحاجة لجراحة عاجلة، ومرضى الإصابات المباشرة والمضاعفات الجراحية.

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والدكتور اقديح بلقاسم هو طبيب ليبي درس في جامعة العرب الطبية بنغازي ثم أوفد إلى كندا فحضر الماجستير والدكتوراة وأقام هناك، لكنه يزور ليبيا كل عام لإجراء عمليات جراحية مجانية.

عمليات تنظير رحم

وأمس الأربعاء، نفذ الطبيب الأردني الزائر اختصاصي جراحة مناظير الرحم وأطفال الأنابيب الدكتور حسين رجا الطراونة، 50 عملية تنظير رحم كُللت بالنجاح داخل مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

وعاون الطبيب في العمليات الجراحية اختصاصية أمراض العقم الدكتورة حواء عادل، وفريق طبي متخصص بالمركز، لعلاج الحالات التي تعاني من العقم وتأخر الإنجاب، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

طبيب زائر يجري جراحات العيون في مركز سبها، 23 أغسطس 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

إجراء جراحات العيون في مركز سبها، 23 أغسطس 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)