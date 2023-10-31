فريق طبي تونسي يزور مركز سبها

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مركز سبها الطبي فريقًا طبيًا من عدة اختصاصات من تونس لمساندة الفرق الطبية العاملة بالمركز وتبادل الخبرات وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية.

وقالت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان مقتضب، إن زيارة الفريق التونسي تأتي في إطار توطين العلاج بالداخل وصقل مهارات العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية وتعزيز التبادل المشترك للمهارات الطبية في الاختصاصات غير المتوافرة بالمنطقة الجنوبية.

تخليدا للضحايا.. مركز سبها الطبي يدشن «مدرج شهداء درنة»

«الرئاسي»: الكبير أصدر تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي

طبيب زائر يجري 50 جراحة لأمراض العيون في سبها

وأطلقت وزارة الصحة في مارس 2022 برنامج توطين العلاج بالداخل لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام. وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي في بيان آنذاك، إن تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، سيجرى عبر استضافة أطباء أجانب وعرب لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة.

فريق طبي تونسي يزور مركز سبها، 31 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة)

فريق طبي تونسي يزور مركز سبها، 31 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة)