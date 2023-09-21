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تخليدًا للضحايا.. مركز سبها الطبي يدشن «مدرج شهداء درنة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 11:25 مساء
تخليدًا للضحايا.. مركز سبها الطبي يدشن «مدرج شهداء درنة»
مركز سبها الطبي (صفحة المركز على فيسبوك)
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يفتتح مركز سبها الطبي، خلال أيام، «مدرج شهداء درنة»، ليكون «منبرًا عليمًا وأخلاقيًا في قلب الجنوب»، تخليدًا لضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة في العاشر من سبتمبر الجاري.

واعتبر المركز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الخميس، تلك الخطوة «تخليدًا لشهداء درنة الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، حتي وإن رحلوا، تبقي ذكراهم في قلب كل ليبي وليبية».

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وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر مطلع الأسبوع الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة لليوم التاسع.

وأظهرت مختلف مناطق البلاد تضامنًا وتكاتفًا مثيرًا للإعجاب، لمواجهة آثار الكارثة، وهو ما أشاد به المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وقال إنها «لحظة يتوحد فيها الجميع. اللحظة التي نداوي خلالها جراحنا معًا».

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