«الرئاسي»: الكبير أصدر تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى، خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للملجس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء الكوني والكبير تمحور حول صرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي، بالإضافة إلى بحث آليات تذليل المشاكل والصعوبات المالية التي تعوق عمل المستشفى باعتباره وجهة المرضى بالمنطقة الجنوبية.

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وأضاف مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الكوني والكبير الذي عُقِد بمكتب الأخير، جرى خلاله استعراض آخر تطورات توحيد المصرف والوقوف على جهوده في تعزيز الإفصاح والشفافية.