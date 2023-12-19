لجنة التواصل الليبية - الروسية بمجلس الدولة تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة التواصل الليبية - الروسية في المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله تقديم إحاطة عن زيارة وفد المجلس روسيا، ووضع بنود نظام العمل الداخلي للجنة، وآليات التواصل مع الجهات المختصة وفقا للمهام المناطة باللجنة.

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وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح عرضه رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، على رئيس مجلس الدوما الروسي في موسكو، فياتشيسلاف فولودين، الذي وافق عليه، مؤكدا الحاجة إلى «البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون»، وفق مجلس الدوما.