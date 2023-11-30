  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 09:26 مساء
مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة
تكالة ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
alwasat radio

وضع المجلس الأعلى للدولة ومجلس الدوما الروسي خارطة طريق للتعاون بين الجانبين للمرحلة المقبلة، فيما كشف الأخير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز هذا العام بمقدار 2.8 مرة.

وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف المجالات.

مبادئ التعاون بين ليبيا وروسيا
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال اجتماع برئيس المجلس الأعلى للدولة «تتمتع روسيا وليبيا بإمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما أن العلاقات بين روسيا وليبيا ذات جذور عميقة. وقد دافعنا دائما عن التعاون مع ليبيا. ولا شك أن وصولكم سيعطي زخما لتطوير علاقاتنا» وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية اليوم الخميس.

وفي إطار البعد البرلماني، أوضح فولودين أنه «يجب القيام بكل شيء لضمان أن يكون الحوار على أساس منهجي مستدام»، بحيث تتطور العلاقات ليس فقط في إطار التعاون بين مجموعات الصداقة أو الزيارات لمرة واحدة، ولكن أيضا على مستوى اللجان والهيئات ذات الصلة.

- تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
- تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو

وتابع أن التعاون بين البلدين يستند إلى «مبادئ الصداقة والتعاون متبادل المنفعة وغياب المعايير المزدوجة، وكذلك عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول المستقلة».

إنشاء مجموعة اتصال بين مجلسي الدولة والدوما
بدوره قال تكالة إن زيارته لروسيا «تساهم في تعزيز وتطوير الصداقة بين البلدين»، معربا عن ثقته بوجود مصالح مشتركة، وتابع: «ووفقا لها نعمل على تطوير تعاوننا، وأعتقد أن هذا يساهم في المضي قدما».

واقترح تكالة إنشاء مجموعة اتصال مع مجلس الدوما لتنسيق عمل البرلمانيين، حيث قال «نحن مهتمون بكل ما يحدث في بلدكم، ونعتقد أن البرلمان يجب أن يكون له تأثير معين على السلطات التنفيذية، وعلى الحكومات لتبني مشاريع قوانين معينة يقترحها كل من مجلس الدوما والمجلس الأعلى للدولة الليبية».

رئيس مجلس الدوما يوافق على مقترح تكالة
ووافق فولودين على مقترح تكالة، حيث أكد على الحاجة إلى «البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون»، وقال «هناك خمسة فصائل سياسية في مجلس الدوما، ولكن على الرغم من اختلاف تلك الفصائل في وجهات النظر والبرامج، إلا أنهم جميعا يجمعون على ضرورة بناء علاقات مع ليبيا وبرلمانها».

وأجرى تكالة الثلاثاء محادثات تفصيلية مع رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، تناولت قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلوم والتعليم والتكنولوجيا، حسبما ذكر بيان للسفارة الروسية في ليبيا.

وقبل وصوله إلى موسكو أجرى تكالة زيارة قبل أيام إلى واشنطن التقى خلالها عددا من مسؤولي السياسة الأميركية بعد تلقيه نسخة من مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي التي تجمع خمسة شخصيات رئيسية من صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.

تكالة ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
تكالة ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
تكالة خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
تكالة خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال لقائه مع تكالة، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال لقائه مع تكالة، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تعدِّل حكومة الدبيبة بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا؟
هل تعدِّل حكومة الدبيبة بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا؟
باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير
باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير
الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد «رفقاء الأمل» بدرنة وأمن الإنترنت في المدارس
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد «رفقاء الأمل» بدرنة وأمن ......
مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة
مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا.. واقع لا يعكس حقيقة الثروات المتاحة
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا.. واقع لا يعكس حقيقة الثروات ......
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية ......
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا...
المزيد