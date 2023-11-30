مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة

القاهرة - بوابة الوسط

وضع المجلس الأعلى للدولة ومجلس الدوما الروسي خارطة طريق للتعاون بين الجانبين للمرحلة المقبلة، فيما كشف الأخير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز هذا العام بمقدار 2.8 مرة.

وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف المجالات.

مبادئ التعاون بين ليبيا وروسيا

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال اجتماع برئيس المجلس الأعلى للدولة «تتمتع روسيا وليبيا بإمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما أن العلاقات بين روسيا وليبيا ذات جذور عميقة. وقد دافعنا دائما عن التعاون مع ليبيا. ولا شك أن وصولكم سيعطي زخما لتطوير علاقاتنا» وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية اليوم الخميس.

وفي إطار البعد البرلماني، أوضح فولودين أنه «يجب القيام بكل شيء لضمان أن يكون الحوار على أساس منهجي مستدام»، بحيث تتطور العلاقات ليس فقط في إطار التعاون بين مجموعات الصداقة أو الزيارات لمرة واحدة، ولكن أيضا على مستوى اللجان والهيئات ذات الصلة.

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وتابع أن التعاون بين البلدين يستند إلى «مبادئ الصداقة والتعاون متبادل المنفعة وغياب المعايير المزدوجة، وكذلك عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول المستقلة».

إنشاء مجموعة اتصال بين مجلسي الدولة والدوما

بدوره قال تكالة إن زيارته لروسيا «تساهم في تعزيز وتطوير الصداقة بين البلدين»، معربا عن ثقته بوجود مصالح مشتركة، وتابع: «ووفقا لها نعمل على تطوير تعاوننا، وأعتقد أن هذا يساهم في المضي قدما».

واقترح تكالة إنشاء مجموعة اتصال مع مجلس الدوما لتنسيق عمل البرلمانيين، حيث قال «نحن مهتمون بكل ما يحدث في بلدكم، ونعتقد أن البرلمان يجب أن يكون له تأثير معين على السلطات التنفيذية، وعلى الحكومات لتبني مشاريع قوانين معينة يقترحها كل من مجلس الدوما والمجلس الأعلى للدولة الليبية».

رئيس مجلس الدوما يوافق على مقترح تكالة

ووافق فولودين على مقترح تكالة، حيث أكد على الحاجة إلى «البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون»، وقال «هناك خمسة فصائل سياسية في مجلس الدوما، ولكن على الرغم من اختلاف تلك الفصائل في وجهات النظر والبرامج، إلا أنهم جميعا يجمعون على ضرورة بناء علاقات مع ليبيا وبرلمانها».

وأجرى تكالة الثلاثاء محادثات تفصيلية مع رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، تناولت قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلوم والتعليم والتكنولوجيا، حسبما ذكر بيان للسفارة الروسية في ليبيا.

وقبل وصوله إلى موسكو أجرى تكالة زيارة قبل أيام إلى واشنطن التقى خلالها عددا من مسؤولي السياسة الأميركية بعد تلقيه نسخة من مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي التي تجمع خمسة شخصيات رئيسية من صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.

تكالة ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)

تكالة خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)

رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال لقائه مع تكالة، الخميس 30 نوفمبر 2023. (مجلس الدوما)